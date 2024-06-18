18 июня 2024

Стало известно, как выглядит цех по производству еды, от которой начались вспышки ботулизма

«Известия»: в цехе «Савон-К» стоят бочки с протухшими фруктами и овощами
© Служба новостей «URA.RU»
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Ранее в больницы с приступами ботулизма попали сотни человек (архивное фото)
Ранее в больницы с приступами ботулизма попали сотни человек (архивное фото) Фото:

В цехе компании «Савон-К», которая произвела фасоль, ставшую причиной отравления сотен человек в нескольких российских компаниях, стоят бочки с испортившимися овощами, фруктами, и маринованными огурцами. Об этом рассказали журналисты, которые смогли попасть на территорию предприятия. По их словах, в производственных помещениях и общежитии «кругом грязь», а в складе для хранения заготовок хранятся открытые мешки с красной фасолью.

«На территорию корреспондентов спокойно впустили два человека, представившиеся охранниками. Производственные помещения не выглядят стерильными — кругом грязь, стоят бочки с протухшими овощами и фруктами, валяется рваная одежда. На улице стоят сотни бочек с маринованными огурцами — некоторые открыты, а жидкость в них пузырится и пенится», — сообщают «Известия».

По информации издания, на территории предприятия есть общежитие для сотрудников, помещения которого такие же, по заявлению журналистов, грязные и неубранные. На первом этаже здания расположена столовая, она же склад для хранения заготовок, в которой лежат открытые мешки с красной фасолью. Также уточняется, что на заборе перед складом висит написанное от руки объявление о том, что территория опечатана в связи с возбуждением уголовного дела, но никаких печатей на документе не обнаружено.

Сообщалось, что в Москве 16 июня 121 человек обратились за помощью врачей с симптомами, похожими на ботулизм. Похожие случаи были зафиксированы в Казани и Нижегородской области. Причиной массового отравления могло стать нарушение технологического процесса при производстве консервов компанией «Савон-К». Фигурантам дела об отравлении людей пищевой продукции Антону Лозину, Елене Машковой и Владимиру Шину предъявлено обвинение

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В цехе компании «Савон-К», которая произвела фасоль, ставшую причиной отравления сотен человек в нескольких российских компаниях, стоят бочки с испортившимися овощами, фруктами, и маринованными огурцами. Об этом рассказали журналисты, которые смогли попасть на территорию предприятия. По их словах, в производственных помещениях и общежитии «кругом грязь», а в складе для хранения заготовок хранятся открытые мешки с красной фасолью. «На территорию корреспондентов спокойно впустили два человека, представившиеся охранниками. Производственные помещения не выглядят стерильными — кругом грязь, стоят бочки с протухшими овощами и фруктами, валяется рваная одежда. На улице стоят сотни бочек с маринованными огурцами — некоторые открыты, а жидкость в них пузырится и пенится», — сообщают «Известия». По информации издания, на территории предприятия есть общежитие для сотрудников, помещения которого такие же, по заявлению журналистов, грязные и неубранные. На первом этаже здания расположена столовая, она же склад для хранения заготовок, в которой лежат открытые мешки с красной фасолью. Также уточняется, что на заборе перед складом висит написанное от руки объявление о том, что территория опечатана в связи с возбуждением уголовного дела, но никаких печатей на документе не обнаружено. Сообщалось, что в Москве 16 июня 121 человек обратились за помощью врачей с симптомами, похожими на ботулизм. Похожие случаи были зафиксированы в Казани и Нижегородской области. Причиной массового отравления могло стать нарушение технологического процесса при производстве консервов компанией «Савон-К». Фигурантам дела об отравлении людей пищевой продукции Антону Лозину, Елене Машковой и Владимиру Шину предъявлено обвинение. 
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