18 июня 2024

Фигурантам дела, из-за которого произошли вспышки ботулизма, выдвинули обвинения

© Служба новостей «URA.RU»
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Фигурантам дела предъявили обвинения
Фигурантам дела предъявили обвинения Фото:

Фигурантам дела, из-за которого в ряде регионов России произошли вспышки ботулизма, предъявили обвинения. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«Фигурантам уголовного дела об отравлении людей пищевой продукцией предъявлено обвинение», — говорится в сообщении ведомства в официальном telegram-канале. Дела заведены по статье о производстве и сбыте продукции, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также по статье об организации незаконной миграции.

Фигурантами дела стали Генеральный директор компании «Локалкитчен» Антон Лозин и руководитель отдела качества «Локалкитчен» Елена Машкова. Также следствие подозревает фактического руководителя компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимира Шина.

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Фигурантам дела, из-за которого в ряде регионов России произошли вспышки ботулизма, предъявили обвинения. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. «Фигурантам уголовного дела об отравлении людей пищевой продукцией предъявлено обвинение», — говорится в сообщении ведомства в официальном telegram-канале. Дела заведены по статье о производстве и сбыте продукции, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также по статье об организации незаконной миграции. Фигурантами дела стали Генеральный директор компании «Локалкитчен» Антон Лозин и руководитель отдела качества «Локалкитчен» Елена Машкова. Также следствие подозревает фактического руководителя компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимира Шина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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