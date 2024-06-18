Фигурантам дела, из-за которого произошли вспышки ботулизма, выдвинули обвинения

Фигурантам дела, из-за которого в ряде регионов России произошли вспышки ботулизма, предъявили обвинения. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
«Фигурантам уголовного дела об отравлении людей пищевой продукцией предъявлено обвинение», — говорится в сообщении ведомства в официальном telegram-канале. Дела заведены по статье о производстве и сбыте продукции, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также по статье об организации незаконной миграции.
Фигурантами дела стали Генеральный директор компании «Локалкитчен» Антон Лозин и руководитель отдела качества «Локалкитчен» Елена Машкова. Также следствие подозревает фактического руководителя компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимира Шина.
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