Генерал МВД Калинкин раскрыл методы борьбы с поджигателями на ж/д путях

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Калинкин: МВД создало мобильные группы для обследования транспортных объектов

19 июня 2024 в 03:58 Размер текста - 17 +

В России создали мобильные группы для обследования железнодорожной инфраструктуры Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В связи с участившимися случаями диверсий на железной дороге МВД России приняло решение о формировании мобильных групп для обследования технических объектов. Об этом сообщил руководитель Главного управления на транспорте МВД, генерал-лейтенант полиции Олег Калинкин. «Полиция проводит разъяснительную работу и создает мобильные объездные группы, которые уже обследовали около 240 тысяч объектов. Ожидаемые последствия преступлений — это возникновение перебоев в движении транспорта и создание аварийных ситуаций», — цитирует Олега Калинкина РБК. Калинкин также отметил: инциденты на железной дороге не связаны с приграничной зоной боевых действий и имеют идентичный алгоритм. Он напомнил, что вмешательство в работу железной дороги угрожает безопасности пассажиров и стратегически важных объектов, а связанные с транспортом преступления могут быть квалифицированы как особо тяжкие. В Челябинске 17 июня отправили в колонию на 11 лет трех украинских диверсантов. Попытка диверсии была зафиксирована в мае 2023 года под Магнитогорском. Преступники вскрыли два релейных шкафа и подожгли их, чтобы парализовать движение на участке железной дороги. В апреле 2024 года в России в суд впервые передали дело о диверсиях на железной дороге в Подмосковье, в которых использовали детей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В связи с участившимися случаями диверсий на железной дороге МВД России приняло решение о формировании мобильных групп для обследования технических объектов. Об этом сообщил руководитель Главного управления на транспорте МВД, генерал-лейтенант полиции Олег Калинкин. «Полиция проводит разъяснительную работу и создает мобильные объездные группы, которые уже обследовали около 240 тысяч объектов. Ожидаемые последствия преступлений — это возникновение перебоев в движении транспорта и создание аварийных ситуаций», — цитирует Олега Калинкина РБК. Калинкин также отметил: инциденты на железной дороге не связаны с приграничной зоной боевых действий и имеют идентичный алгоритм. Он напомнил, что вмешательство в работу железной дороги угрожает безопасности пассажиров и стратегически важных объектов, а связанные с транспортом преступления могут быть квалифицированы как особо тяжкие. В Челябинске 17 июня отправили в колонию на 11 лет трех украинских диверсантов. Попытка диверсии была зафиксирована в мае 2023 года под Магнитогорском. Преступники вскрыли два релейных шкафа и подожгли их, чтобы парализовать движение на участке железной дороги. В апреле 2024 года в России в суд впервые передали дело о диверсиях на железной дороге в Подмосковье, в которых использовали детей.