Генсек НАТО Столтенберг испугался поездки Путина в КНДР

19 июня 2024 в 09:37 Размер текста - 17 +

Столтенберг раскритиковал визит Путина в КНДР и назвал его угрозой безопасности для стран Запада Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что поездка президента РФ Владимира Путина в КНДР показывает то, что безопасность стран Запада под угрозой. Она может принять глобальный масштаб. «Визит Путина в Северную Корею демонстрирует и подтверждает связь России с авторитарными странами, такими как КНДР, Китай и Иран. Это демонстрирует, что наша безопасность сталкивается с угрозой», — заявил Столтенберг во время пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Трансляция шла на youtube-канале американского государственного департамента. При этом генсек альянса добавил, что эта угроза будет носить глобальный характер. Государственный визит Владимира Путина в КНДР пройдет с 18 по 19 июня. На данный момент начались переговоры российского лидера с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном. Также ранее в Пхеньяне стартовала церемония приветствия Путина. На площади выстроили почетный караул, а трибуны флагами. Подробнее о церемонии — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что поездка президента РФ Владимира Путина в КНДР показывает то, что безопасность стран Запада под угрозой. Она может принять глобальный масштаб. «Визит Путина в Северную Корею демонстрирует и подтверждает связь России с авторитарными странами, такими как КНДР, Китай и Иран. Это демонстрирует, что наша безопасность сталкивается с угрозой», — заявил Столтенберг во время пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Трансляция шла на youtube-канале американского государственного департамента. При этом генсек альянса добавил, что эта угроза будет носить глобальный характер. Государственный визит Владимира Путина в КНДР пройдет с 18 по 19 июня. На данный момент начались переговоры российского лидера с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном. Также ранее в Пхеньяне стартовала церемония приветствия Путина. На площади выстроили почетный караул, а трибуны флагами. Подробнее о церемонии — в материале URA.RU.