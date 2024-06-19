Генсек НАТО Столтенберг испугался поездки Путина в КНДР

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НАТО. stock, Йенс Столтенберг,  stock
Столтенберг раскритиковал визит Путина в КНДР и назвал его угрозой безопасности для стран Запада Фото:

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что поездка президента РФ Владимира Путина в КНДР показывает то, что безопасность стран Запада под угрозой. Она может принять глобальный масштаб.

«Визит Путина в Северную Корею демонстрирует и подтверждает связь России с авторитарными странами, такими как КНДР, Китай и Иран. Это демонстрирует, что наша безопасность сталкивается с угрозой», — заявил Столтенберг во время пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Трансляция шла на youtube-канале американского государственного департамента. При этом генсек альянса добавил, что эта угроза будет носить глобальный характер.

Государственный визит Владимира Путина в КНДР пройдет с 18 по 19 июня. На данный момент начались переговоры российского лидера с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном. Также ранее в Пхеньяне стартовала церемония приветствия Путина. На площади выстроили почетный караул, а трибуны флагами. Подробнее о церемонии — в материале URA.RU.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что поездка президента РФ Владимира Путина в КНДР показывает то, что безопасность стран Запада под угрозой. Она может принять глобальный масштаб. «Визит Путина в Северную Корею демонстрирует и подтверждает связь России с авторитарными странами, такими как КНДР, Китай и Иран. Это демонстрирует, что наша безопасность сталкивается с угрозой», — заявил Столтенберг во время пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Трансляция шла на youtube-канале американского государственного департамента. При этом генсек альянса добавил, что эта угроза будет носить глобальный характер. Государственный визит Владимира Путина в КНДР пройдет с 18 по 19 июня. На данный момент начались переговоры российского лидера с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном. Также ранее в Пхеньяне стартовала церемония приветствия Путина. На площади выстроили почетный караул, а трибуны флагами. Подробнее о церемонии — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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