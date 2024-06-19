Свердловский рейдер Федулев выходит на свободу раньше времени

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Остаток срока Федулеву заменили на принудительные работы
Остаток срока Федулеву заменили на принудительные работы Фото:

Прокуратура Пермского края отказалась оспаривать решение Чусовского суда, чтобы уральский бизнесмен и заказчик нескольких убийств Павел Федулев, выходил на свободу. Информацию об этом подтвердили в Пермском краевом суде.

«Прокуратура отказалась от апелляционного представления. Ранее ведомство планировало оспаривать решение Чусовского городского суда, который заменил остаток срока Федулеву с лишения свободы на принудительные работы», — пояснили в суде.

Федулева осудили на 20 лет за организацию нескольких заказных убийств своих партнеров по бизнесу. Наказание он отбывал в ИК-10, расположенной в Чусовом Пермского края. Федулев предпринимал неоднократные попытки выйти на свободу. В каком регионе он будет выполнять принудительные работы пока неизвестно.

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Прокуратура Пермского края отказалась оспаривать решение Чусовского суда, чтобы уральский бизнесмен и заказчик нескольких убийств Павел Федулев, выходил на свободу. Информацию об этом подтвердили в Пермском краевом суде. «Прокуратура отказалась от апелляционного представления. Ранее ведомство планировало оспаривать решение Чусовского городского суда, который заменил остаток срока Федулеву с лишения свободы на принудительные работы», — пояснили в суде. Федулева осудили на 20 лет за организацию нескольких заказных убийств своих партнеров по бизнесу. Наказание он отбывал в ИК-10, расположенной в Чусовом Пермского края. Федулев предпринимал неоднократные попытки выйти на свободу. В каком регионе он будет выполнять принудительные работы пока неизвестно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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