Свердловский рейдер Федулев выходит на свободу раньше времени

Прокуратура Пермского края отказалась оспаривать решение Чусовского суда, чтобы уральский бизнесмен и заказчик нескольких убийств Павел Федулев, выходил на свободу. Информацию об этом подтвердили в Пермском краевом суде.
«Прокуратура отказалась от апелляционного представления. Ранее ведомство планировало оспаривать решение Чусовского городского суда, который заменил остаток срока Федулеву с лишения свободы на принудительные работы», — пояснили в суде.
Федулева осудили на 20 лет за организацию нескольких заказных убийств своих партнеров по бизнесу. Наказание он отбывал в ИК-10, расположенной в Чусовом Пермского края. Федулев предпринимал неоднократные попытки выйти на свободу. В каком регионе он будет выполнять принудительные работы пока неизвестно.
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