Ким Чен Ын назвал главные военные цели договора между РФ и Северной Кореей

Ким Чен Ын: главной военной целью в договоре с РФ является оборона

19 июня 2024 в 14:34 Размер текста - 17 +

Ким Чен Ын заявил, что пописанный с РФ договор носит оборонительный характер Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Председатель КНДР Ким Чен Ын сообщил, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей носит в себе цель по обеспечению обороны для двух государств. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Этот мощный договор представляет собой… ничто иное как документ действительно конструктивного, перспективного, исключительно миролюбивого и оборонительного характера, призванный защитить и отстаивать основные интересы народов двух стран», — заявил Ким Чен Ын. Его слова передает корреспондент агентства. Он также добавил, что не исключает факт того, что договор ускорит создание многополярного мира. По словам председателя КНДР, подписанный договор отвечает стратегическому характеру отношений между страной и Россией в нынешнее время. Он отметил, что статус двух стран претерпел изменения в геополитической структуре. Кроме того, Ким Чен Ын высоко оценил подписание договора. Он подчеркнул, что документ открывает новые перспективы для развития двусторонних отношений в экономической, политической и военной сферах. Глава КНДР также заявил, что с заключением нового договора отношения между двумя странами возвысились до нового уровня союзничества. Ранее президент РФ Владимир Путин и Ким Чен Ын пописали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Согласно ему, две страны будут оказывать друг другу помощь в случае, если на них нападут западные государства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель КНДР Ким Чен Ын сообщил, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей носит в себе цель по обеспечению обороны для двух государств. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Этот мощный договор представляет собой… ничто иное как документ действительно конструктивного, перспективного, исключительно миролюбивого и оборонительного характера, призванный защитить и отстаивать основные интересы народов двух стран», — заявил Ким Чен Ын. Его слова передает корреспондент агентства. Он также добавил, что не исключает факт того, что договор ускорит создание многополярного мира. По словам председателя КНДР, подписанный договор отвечает стратегическому характеру отношений между страной и Россией в нынешнее время. Он отметил, что статус двух стран претерпел изменения в геополитической структуре. Кроме того, Ким Чен Ын высоко оценил подписание договора. Он подчеркнул, что документ открывает новые перспективы для развития двусторонних отношений в экономической, политической и военной сферах. Глава КНДР также заявил, что с заключением нового договора отношения между двумя странами возвысились до нового уровня союзничества. Ранее президент РФ Владимир Путин и Ким Чен Ын пописали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Согласно ему, две страны будут оказывать друг другу помощь в случае, если на них нападут западные государства.