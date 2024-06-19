Убийства, захват предприятий, политика: Павел Федулев выходит на свободу

Свердловский рейдер Федулев, осужденный за убийства, досрочно выходит на свободу

19 июня 2024 в 15:18 Размер текста - 17 +

Павел Федулев избежал пожизненного срока благодаря сотрудничеству со следствием Фото: Александр Мамаев © URA.RU Павел Федулев — известный на весь Урал рейдер, захватывавший в 1990-е промышленные предприятия, досрочно выходит на свободу. URA.RU описывает его путь от экономиста до влиятельного политика и бизнесмена, а после и заключенного. Федулев родился 16 ноября 1968 года в Екатеринбурге. Он вырос в рабочей семье: его отец трудился кузнецом на заводе имени М.И. Калинина, а мать была врачом на Уралмашзаводе. После окончания машиностроительного техникума в 1987 году по специальности «газоэлектросварщик» он устроился на Уральский завод тяжелого машиностроения (УЗТМ). С 1988 по 1990 год служил в армии. Федулев участвовал в работах по созданию системы безопасности на границе с Афганистаном. Вернувшись, Федулев продолжил работать электросварщиком. Одновременно с этим он обучался в Уральском политехническом институте, где изучал экономику и управление. В начале 90-х годов он стал экономистом в институте «Уралгипротяжмаш». Федулев внес значительный вклад в разработку программ по преодолению экономических кризисов на крупных промышленных предприятиях Урала. Он был ключевым разработчиком стратегий, направленных на стабилизацию работы Богословского рудоуправления, Уральского компрессорного завода, Первоуральского новотрубного завода и Екатеринбургского мясокомбината. Федулев также известен как инициатор создания системы негосударственной социальной помощи пенсионерам и многодетным семьям — за счет отчислений от прибыли, которую генерировали промышленники и предприниматели. За Павлом Федулевым силовики охотились с 1995-го Фото: Александр Мамаев © URA.RU К середине десятилетия под контроль Федулева перешло множество предприятий в разных регионах России — Екатеринбургский мясокомобинат, Баранчинский электромеханический завод, «Новые рубежи» (Курганская область), «Барнаултрансмаш» (Алтайский край) и многие другие. В ряде случаев сделки по их приобретению сопровождалось захватами, изготовлением подложных документов. В 1996-м Федулев начал политическую карьеру, избравшись депутатом палаты представителей Свердловской области, затем вел переговоры о выдвижении себя членом Совета Федерации, спонсировал группу кандидатов на парламентских выборах в Курганской области и Алтайском крае, добился победы своего кандидата на выборах губернатора Брянской области. Какое-то время Федулев владел серьезными (на тот момент) медииактивами — телекомпаниями АТН и «10 канал», а также агентством «Уралинформбюро». В 1998 году Федулев возглавил Качканарский горно-обогатительный комбинат. И в том же году его арестовали в первый раз — за махинации с акциями. Обманутыми себя считали члены несуществующего ныне «уралмашевского» (конфликт вокруг Тавдинского гидролизного завода) и Джалол Хайдаров, которому Федулев продавал свой пакет акций Качканарского ГОКа. На свободу Федулев вышел в 2000 году — без судимостей. За махинации с акциями того же Качканарского ГОКа Федулева в 2002-м арестовали повторно, в Савеловском суде Москвы. Тогда в СМИ звучала версия, что это якобы связано с нежеланием Федулева продавать акции Екатеринбургского мясокомбината Роману Абрамовичу. Выйдя на свободу, Федулев проатаковал губернатора Эдуарда Росселя и главу областного правительства Алексея Воробьева, публично (в духе времени) обвинив их в захвате «Уралхиммаша». Некоторое время Павел Федулев даже гордился тем, что не имеет судимостей — в его кабинете висела соответствующая табличка Фото: Александр Мамаев © URA.RU Первая удачная попытка задержать и предъявить Федулеву фактурные обвинения у силовиков состоялась только в 2006-м. Когда за ним пришли, Федулев был на танцах — и проследовал в автозак прямо в бальных туфлях. В апреле 2007-го его приговорили к девяти годам тюрьмы — за организацию беспорядков и захват рынка «Оборонснабсбыт» в 2003 году. А в 2011-м суд назначил ему 20 лет колонии за организацию семи убийств, формирование ОПГ, мошенничество, захваты предприятий «Уральский завод бытовой техники», «КомпаньонПром», «Актай-М» и «Вагран». В 1995-м по заказу Федулева на глазах жены и годовалой дочери расстреляли бизнесмена Андрея Якушева, в 1996-м — Андрея Соснина, охранника Федулева и его близкого соратника. При участии Федулева после захвата «Оборонснабсбыта» был убит Сергей Истомин, которого Федулев назначил директором рынка, а в 2006 году — юристы Юрий Мелехин и Татьяна Лебедева. Считается, что пожизненного срока Федулев избежал благодаря сотрудничеству со следствием. Силовикам он, в частности, сдал экс-главу областного Пенсионного фонда Сергея Дубинкина. За время отбывания наказания Федулев несколько раз пытался выйти на свободу по УДО, но все попытки были безуспешны. Лишь 19 июня прокуратура отказалась дальше оспаривать решение Чусовского горсуда Перми о замене вида наказания для Федулева. Ему назначены принудительные работы. Где он будет их проводить, пока неизвестно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Павел Федулев — известный на весь Урал рейдер, захватывавший в 1990-е промышленные предприятия, досрочно выходит на свободу. URA.RU описывает его путь от экономиста до влиятельного политика и бизнесмена, а после и заключенного. Федулев родился 16 ноября 1968 года в Екатеринбурге. Он вырос в рабочей семье: его отец трудился кузнецом на заводе имени М.И. Калинина, а мать была врачом на Уралмашзаводе. После окончания машиностроительного техникума в 1987 году по специальности «газоэлектросварщик» он устроился на Уральский завод тяжелого машиностроения (УЗТМ). С 1988 по 1990 год служил в армии. Федулев участвовал в работах по созданию системы безопасности на границе с Афганистаном. Вернувшись, Федулев продолжил работать электросварщиком. Одновременно с этим он обучался в Уральском политехническом институте, где изучал экономику и управление. В начале 90-х годов он стал экономистом в институте «Уралгипротяжмаш». Федулев внес значительный вклад в разработку программ по преодолению экономических кризисов на крупных промышленных предприятиях Урала. Он был ключевым разработчиком стратегий, направленных на стабилизацию работы Богословского рудоуправления, Уральского компрессорного завода, Первоуральского новотрубного завода и Екатеринбургского мясокомбината. Федулев также известен как инициатор создания системы негосударственной социальной помощи пенсионерам и многодетным семьям — за счет отчислений от прибыли, которую генерировали промышленники и предприниматели. К середине десятилетия под контроль Федулева перешло множество предприятий в разных регионах России — Екатеринбургский мясокомобинат, Баранчинский электромеханический завод, «Новые рубежи» (Курганская область), «Барнаултрансмаш» (Алтайский край) и многие другие. В ряде случаев сделки по их приобретению сопровождалось захватами, изготовлением подложных документов. В 1996-м Федулев начал политическую карьеру, избравшись депутатом палаты представителей Свердловской области, затем вел переговоры о выдвижении себя членом Совета Федерации, спонсировал группу кандидатов на парламентских выборах в Курганской области и Алтайском крае, добился победы своего кандидата на выборах губернатора Брянской области. Какое-то время Федулев владел серьезными (на тот момент) медииактивами — телекомпаниями АТН и «10 канал», а также агентством «Уралинформбюро». В 1998 году Федулев возглавил Качканарский горно-обогатительный комбинат. И в том же году его арестовали в первый раз — за махинации с акциями. Обманутыми себя считали члены несуществующего ныне «уралмашевского» (конфликт вокруг Тавдинского гидролизного завода) и Джалол Хайдаров, которому Федулев продавал свой пакет акций Качканарского ГОКа. На свободу Федулев вышел в 2000 году — без судимостей. За махинации с акциями того же Качканарского ГОКа Федулева в 2002-м арестовали повторно, в Савеловском суде Москвы. Тогда в СМИ звучала версия, что это якобы связано с нежеланием Федулева продавать акции Екатеринбургского мясокомбината Роману Абрамовичу. Выйдя на свободу, Федулев проатаковал губернатора Эдуарда Росселя и главу областного правительства Алексея Воробьева, публично (в духе времени) обвинив их в захвате «Уралхиммаша». Первая удачная попытка задержать и предъявить Федулеву фактурные обвинения у силовиков состоялась только в 2006-м. Когда за ним пришли, Федулев был на танцах — и проследовал в автозак прямо в бальных туфлях. В апреле 2007-го его приговорили к девяти годам тюрьмы — за организацию беспорядков и захват рынка «Оборонснабсбыт» в 2003 году. А в 2011-м суд назначил ему 20 лет колонии за организацию семи убийств, формирование ОПГ, мошенничество, захваты предприятий «Уральский завод бытовой техники», «КомпаньонПром», «Актай-М» и «Вагран». В 1995-м по заказу Федулева на глазах жены и годовалой дочери расстреляли бизнесмена Андрея Якушева, в 1996-м — Андрея Соснина, охранника Федулева и его близкого соратника. При участии Федулева после захвата «Оборонснабсбыта» был убит Сергей Истомин, которого Федулев назначил директором рынка, а в 2006 году — юристы Юрий Мелехин и Татьяна Лебедева. Считается, что пожизненного срока Федулев избежал благодаря сотрудничеству со следствием. Силовикам он, в частности, сдал экс-главу областного Пенсионного фонда Сергея Дубинкина. За время отбывания наказания Федулев несколько раз пытался выйти на свободу по УДО, но все попытки были безуспешны. Лишь 19 июня прокуратура отказалась дальше оспаривать решение Чусовского горсуда Перми о замене вида наказания для Федулева. Ему назначены принудительные работы. Где он будет их проводить, пока неизвестно.