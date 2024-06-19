Пойдет ли КНДР на СВО после заключения договора с РФ: объяснение специалиста по Северной Корее

Ученый РАН Ким: КНДР не будет участвовать на СВО вместе с РФ
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Северокорейские строители считаются дипломированными специалистами, поэтому РФ нуждается в них, сообщил Евгений Ким
Северокорейские строители считаются дипломированными специалистами, поэтому РФ нуждается в них, сообщил Евгений Ким Фото:

Россия не нуждается в военной помощи со стороны КНДР, но она заинтересована в привлечении северокорейских рабочих для развития новых регионов и Дальнего Востока. Так ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким прокомментировал заключение Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР. 

«Россия в состоянии самостоятельно защищаться. Поэтому мы не нуждаемся в том, чтобы нам помогали. Если бы мы попросили Северную Корею направить, допустим, 50 тысяч солдат для участия в специальной операции, они бы согласились с этим. Не случайно они сказали, что в одном окопе с нами. Но мы не просим их об этом», — заявил Ким в беседе с URA.RU. Он также отметил, что в случае, если ВСУ будут совершать удары по российской территории, то РФ будет защищаться без помощи КНДР. 

«РФ нуждается в северокорейских рабочих»

По его словам, в РФ требуются только северокорейские рабочие, так как они считаются дипломированными и квалифицированными специалистами. Он отметил, что в РФ не хватает «рабочих рук» на развитие новых регионов и Дальнего Востока. «Мы очень были бы рады, если бы Северная Корея могла отправить хотя бы по 100 тысяч человек в год на строительные работы», — подчеркнул Ким.

Что означает заключение договора между РФ и КНДР 

Ученый отметил, что страны заключили договор, так как РФ восстанавливает отношения с Северной Кореей, рассматривая их как отношения между ближайшими соседями, разделяющими общие взгляды. Он подчеркнул, что КНДР обладает значительным влиянием в группе неприсоединившихся стран, которая насчитывает 120 государств. По его словам, Северная Корея пользуется уважением в развивающихся странах за свою стойкость перед давлением со стороны «международных монополий»

Ранее президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По словам российского главы, в случае агрессии страны должны будут прийти друг другу на помощь.

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Россия не нуждается в военной помощи со стороны КНДР, но она заинтересована в привлечении северокорейских рабочих для развития новых регионов и Дальнего Востока. Так ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким прокомментировал заключение Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР.  «Россия в состоянии самостоятельно защищаться. Поэтому мы не нуждаемся в том, чтобы нам помогали. Если бы мы попросили Северную Корею направить, допустим, 50 тысяч солдат для участия в специальной операции, они бы согласились с этим. Не случайно они сказали, что в одном окопе с нами. Но мы не просим их об этом», — заявил Ким в беседе с URA.RU. Он также отметил, что в случае, если ВСУ будут совершать удары по российской территории, то РФ будет защищаться без помощи КНДР.  «РФ нуждается в северокорейских рабочих» По его словам, в РФ требуются только северокорейские рабочие, так как они считаются дипломированными и квалифицированными специалистами. Он отметил, что в РФ не хватает «рабочих рук» на развитие новых регионов и Дальнего Востока. «Мы очень были бы рады, если бы Северная Корея могла отправить хотя бы по 100 тысяч человек в год на строительные работы», — подчеркнул Ким. Что означает заключение договора между РФ и КНДР  Ученый отметил, что страны заключили договор, так как РФ восстанавливает отношения с Северной Кореей, рассматривая их как отношения между ближайшими соседями, разделяющими общие взгляды. Он подчеркнул, что КНДР обладает значительным влиянием в группе неприсоединившихся стран, которая насчитывает 120 государств. По его словам, Северная Корея пользуется уважением в развивающихся странах за свою стойкость перед давлением со стороны «международных монополий» Ранее президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По словам российского главы, в случае агрессии страны должны будут прийти друг другу на помощь.
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