Главком ВМФ России прокомментировал российские корабли в водах Кубы

Корабли ВМФ России решали и будут продолжать решать задачи в оперативно важных для страны районах Мирового океана. Об этом заявил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев, комментируя нахождение российских кораблей в водах Кубы.
«Мы были уверены в действиях наших сил, тем более что была поддержка по стороны Кубы. Корабли ВМФ, как решали задачи в дальних морских зонах, в оперативно важных для нас районах, так и будут применяться», — заявил Моисеев в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что корабли Северного флота, в состав которых входят атомная подводная лодка (АПЛ) «Казань», фрегат «Адмирал Горшков», танкер-снабженец «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер», выполняли задачи в оперативно важных для России районах Мирового океана.
Адмирал Моисеев признал, что нахождение российских кораблей вблизи берегов «текущего нашего оппонента» кого-то раздражает, но для России это важная составляющая. По его словам, реакция на визит российских кораблей варьировалась «от крайних противоположностей, до нейтральных отзывов».
Официальный визит российской делегации под командованием вице-адмирала Михаила Неупокоева в порт Гаваны продлился с 12 по 17 июня. Жители Гаваны собрались на пирсе Сьерра Маэстра, чтобы понаблюдать за российскими кораблями. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес осмотрел прибывшие с официальным визитом в порт Гаваны корабли, в том числе подводную лодку «Казань» и фрегат «Адмирал Горшков», передает Life.
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