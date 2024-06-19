В Польше захотели заминировать границу с Россией

Польский оппозиционер Блащак предложил заминировать границу с РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мариуш Блащак призвал заминировать границу с РФ
Мариуш Блащак призвал заминировать границу с РФ Фото:

Экс-министр обороны Польши и депутат Сейма от крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» (ПиС) Мариуш Блащак предложил заминировать границу страны с Калининградской областью РФ. Он потребовал выход из Оттавской конвенции о запрете на использование противопехотных мин. 

«В рамках программы по укреплению восточной границы власти должны выйти из Оттавской конвенции», — заявил Блащак во время пресс-конференции. Трансляция шла на аккаунте ПиС в соцсети X. Он выступил с предложением заминировать границу с Калининградской областью. 

Оттавская конвенция, принятая в 1997 году, запрещает применение, накопление запасов, производство и передачу противопехотных мин, а также обязывает государства-участников уничтожить их запасы. Документ начал действовать 1 марта 1999 года, и в настоящее время насчитывает 164 участника.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что Варшава начинает фортификационные работы на границе с Белоруссией. Заместитель министра обороны страны Цезарий Томчик заявил, что Польша завершит проект укрепления границы с Россией и Белоруссией к 2028 году, передает «Национальная служба новостей».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экс-министр обороны Польши и депутат Сейма от крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» (ПиС) Мариуш Блащак предложил заминировать границу страны с Калининградской областью РФ. Он потребовал выход из Оттавской конвенции о запрете на использование противопехотных мин.  «В рамках программы по укреплению восточной границы власти должны выйти из Оттавской конвенции», — заявил Блащак во время пресс-конференции. Трансляция шла на аккаунте ПиС в соцсети X. Он выступил с предложением заминировать границу с Калининградской областью.  Оттавская конвенция, принятая в 1997 году, запрещает применение, накопление запасов, производство и передачу противопехотных мин, а также обязывает государства-участников уничтожить их запасы. Документ начал действовать 1 марта 1999 года, и в настоящее время насчитывает 164 участника. Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что Варшава начинает фортификационные работы на границе с Белоруссией. Заместитель министра обороны страны Цезарий Томчик заявил, что Польша завершит проект укрепления границы с Россией и Белоруссией к 2028 году, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...