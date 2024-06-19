В Польше захотели заминировать границу с Россией

Экс-министр обороны Польши и депутат Сейма от крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» (ПиС) Мариуш Блащак предложил заминировать границу страны с Калининградской областью РФ. Он потребовал выход из Оттавской конвенции о запрете на использование противопехотных мин.
«В рамках программы по укреплению восточной границы власти должны выйти из Оттавской конвенции», — заявил Блащак во время пресс-конференции. Трансляция шла на аккаунте ПиС в соцсети X. Он выступил с предложением заминировать границу с Калининградской областью.
Оттавская конвенция, принятая в 1997 году, запрещает применение, накопление запасов, производство и передачу противопехотных мин, а также обязывает государства-участников уничтожить их запасы. Документ начал действовать 1 марта 1999 года, и в настоящее время насчитывает 164 участника.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что Варшава начинает фортификационные работы на границе с Белоруссией. Заместитель министра обороны страны Цезарий Томчик заявил, что Польша завершит проект укрепления границы с Россией и Белоруссией к 2028 году, передает «Национальная служба новостей».
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