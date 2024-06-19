В России ограничат сотовую связь для мигрантов

Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на усиление контроля над использованием сим-карт и предотвращение мошенничества. Об этом заявил депутат Госдумы Василий Пискарев. По его словам, иностранные граждане смогут оформить на себя не больше 10 номеров при условии, что они лично посетят салон связи.
«Иностранцы смогут оформить на себя не более 10 номеров и только при личном посещении салона дилера или оператора связи», — написал Пискарев в своем telegram-канале. По его словам, для оформления сим-карты иностранным гражданам потребуется пройти идентификацию и (или) аутентификацию с использованием биометрии.
Он отметил, что все абоненты также будут получать информацию обо всех номерах, зарегистрированных на свое имя. Пискарев подчеркнул, что любой абонент сможет заблокировать договор, который он не заключал. Проверить информацию о своих сим-картах можно будет в личном кабинете на «Госуслугах».
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор проверит в 2025 году сведения большинства сим-карт абонентов-иностранцев. Пока проверка затруднена из-за отсутствия сведений в российских базах данных, чем активно пользуются телефонные мошенники.
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