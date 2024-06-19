В офисе Зеленского заявили о готовности к переговорам с Россией

Украина может пригласить РФ на следующую встречу с международными партнерами. Об этом заявил руководитель офиса украинского лидера Владимира Зеленского.
«Мы думаем, что можно будет пригласить представителя России», — заявил Ермак. Его слова передает агентство Bloomberg.
Ермак подчеркнул, что следующий саммит должен быть более представительным, и Украина открыта для участия других стран, включая Россию. По его словам, прошедшая в Швейцарии встреча, собравшая больше 100 стран и организаций, была результативной, но не смогла привлечь необходимую широкую международную поддержку. Он также добавил, что результаты рабочих групп, которые сейчас занимаются детальной проработкой следующего саммита, могут стать основой для общего мирного плана, который получит поддержку большинства стран.
Ранее в швейцарском городе Бюргеншток прошла международная конференция по Украине с 15 по 16 июня. В саммите участвовали представители более 100 стран, включая США, Великобританию, Германию, Францию, а также страны Азии, Латинской Америки и Африки. Президент Швейцарии Виола Амхерд во время открытия конференции подчеркнула, что мирный процесс в конфликте невозможен без участия России.
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