Москва дополнительно выделит миллионы рублей на зарплаты курганских учителей

В Государственной Думе был принят в первом чтении законопроект, предусматривающий увеличение федеральных трансфертов регионам, в том числе и Курганской области, на выплаты учителям. В соответствии с документом, на зарплаты педагогических работников Кургана будет направлено дополнительно 308 миллионов рублей.
«На ежемесячные выплаты школьным учителям за классное руководство Тюменской области выделяется дополнительно более 407 млн рублей, Курганской области — 308 млн рублей, Омской области — 477,4 млн рублей. На выплаты за кураторство педагогическим работникам учреждений профобразования Тюменской области выделяется более 30 млн рублей, Курганской — почти 20 млн рублей, Омской — 28,4 млн рублей», — сообщает депутат Госдумы Александр Ремезков.
По словам политика, изменения в закон о федеральном бюджете нацелены на «реализацию задач по социально-экономическому развитию всех территорий страны и сбережение нашего народа». В частности, предусмотрено увеличение финансирования социальных программ и обязательств государства, включая ежемесячные выплаты школьным учителям за классное руководство и кураторство педагогическим работникам учреждений профобразования.
В рамках новых бюджетных ассигнований также предусмотрены средства на выплаты советникам директоров школ и учреждений среднего профобразования, а также на оплату жилищно-коммунальных услуг и обеспечение жильем ветеранов. В дополнение к этому, регионы получат субвенции на выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России».
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области работникам в сфере образования, медицины, экономики и других будут выдавать гранты от губернатора Вадима Шумкова. Всего на поощрение сотрудников потратят около 15 млн рублей.
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