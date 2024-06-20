Shot: врио начальника СИЗО-1, где был захват заложников, отстранили от должности

Врио начальника СИЗО-1 в Ростове-на-Дону Роман Заболотнев отстранен от работы на время проведения следствия. Об этом сообщил telegram-канал Shot.
«Врио начальника ростовского СИЗО-1 Романа Заболотнева отстранили от работы на время следствия», — сообщил telegram-канал. Там же отметили, что следователи проводят допрос всех сотрудников, которые были на смене в момент происшествия.
По данному факту URA.RU направило запрос в СИЗО-1. Ответ на него ожидается.
В Ростове-на-Дону 16 июня шесть заключенных СИЗО-1 захватили двух сотрудников изолятора в заложники. У преступников в камере была обнаружена оружие и символика ИГ (организация признана террористической и запрещена в РФ). В ходе спасательной операции преступники были ликвидированы.
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