Shot: врио начальника СИЗО-1, где был захват заложников, отстранили от должности

20 июня 2024 в 10:35 Размер текста - 17 +

Роман Заболотнев отстранен от работы на время следствия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В СИЗО Ростова-на-Дону заключенные захватили заложников Врио начальника СИЗО-1 в Ростове-на-Дону Роман Заболотнев отстранен от работы на время проведения следствия. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Врио начальника ростовского СИЗО-1 Романа Заболотнева отстранили от работы на время следствия», — сообщил telegram-канал. Там же отметили, что следователи проводят допрос всех сотрудников, которые были на смене в момент происшествия. По данному факту URA.RU направило запрос в СИЗО-1. Ответ на него ожидается. В Ростове-на-Дону 16 июня шесть заключенных СИЗО-1 захватили двух сотрудников изолятора в заложники. У преступников в камере была обнаружена оружие и символика ИГ (организация признана террористической и запрещена в РФ). В ходе спасательной операции преступники были ликвидированы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врио начальника СИЗО-1 в Ростове-на-Дону Роман Заболотнев отстранен от работы на время проведения следствия. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Врио начальника ростовского СИЗО-1 Романа Заболотнева отстранили от работы на время следствия», — сообщил telegram-канал. Там же отметили, что следователи проводят допрос всех сотрудников, которые были на смене в момент происшествия. По данному факту URA.RU направило запрос в СИЗО-1. Ответ на него ожидается. В Ростове-на-Дону 16 июня шесть заключенных СИЗО-1 захватили двух сотрудников изолятора в заложники. У преступников в камере была обнаружена оружие и символика ИГ (организация признана террористической и запрещена в РФ). В ходе спасательной операции преступники были ликвидированы.