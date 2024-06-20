Регионы УрФО потеряли десятки миллионов рублей из-за лесных пожаров

Ущерб от лесных пожаров в регионах Уральского федерального округа составил 25,5 млн рублей. С начала пожароопасного сезона зафиксировано 270 возгораний на общей площади 1718 гектаров, рассказал начальник департамента лесного хозяйства по УрФО Олег Сандаков.
«На сегодня ущерб от лесных пожаров составляет 25,5 млн рублей. Остановлюсь на регионах: Курганская область — 1,5 миллиона рублей, Свердловская — 10,5 миллиона, Тюменская — шесть миллионов, Челябинская — 5,5 млн, Югра — 250 тысяч и Ямал — 1,2 миллиона», — сказал Сандаков в ходе пресс-конференции «Интерфакса».
В прошлом году ущерб от лесных пожаров в УрФО достиг 905 млн рублей, ориентировочные затраты на тушение пожаров составили 664 млн. В 2022 году ущерб оценивался в 961 млн. В 2021 году округ пострадал на 674 млн рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.