Мишустин раскрыл, как изменилась экономика РФ за 2024 год

Мишустин: рост ВВП России за 4 месяца 2024 года составил 5,1%
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Михаил Мишустин сообщил, что ненефтегазовые доходы выросли почти на 45%
Михаил Мишустин сообщил, что ненефтегазовые доходы выросли почти на 45% Фото:

Рост ВВП страны за первые четыре месяца текущего года составил 5,1%, при этом уровень безработицы остается рекордно низким и составил 2,6% в апреле. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«В текущем году российская экономика развивается в положительной динамике: за четыре месяца валовой внутренний продукт прибавил 5,1% по предварительной оценке», — заявил Мишустин на заседании правительства РФ, его слова передает telеgram-канал кабмина. Он отметил, что безработица остается на рекордно низком уровне, она составила 2,6% в апреле.

По его словам, увеличился спрос на специалистов и инвестиции в первом квартале, он составил более 14% из-за бюджетного импульса. Устойчивое состояние промышленности, торговли и добывающего сектора способствовало значительному увеличению ненефтегазовых доходов бюджета, которые выросли почти на 45% по сравнению с первым кварталом 2023 года. Мишустин подчеркнул важность строгого соблюдения исполнительской дисциплины по доходам и расходам. 

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников сообщил, что российская экономика в 2021—2023 годы выросла из-за оперативных мер, которые были направлены на укрепление бизнеса и поддержка граждан в период пандемии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что темпы роста ВВП очень положительные.

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Рост ВВП страны за первые четыре месяца текущего года составил 5,1%, при этом уровень безработицы остается рекордно низким и составил 2,6% в апреле. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. « В текущем году российская экономика развивается в положительной динамике: за четыре месяца валовой внутренний продукт прибавил 5,1% по предварительной оценке», — заявил Мишустин на заседании правительства РФ, его слова передает telеgram-канал кабмина. Он отметил, что  безработица остается на рекордно низком уровне, она составила 2,6% в апреле. По его словам, увеличился спрос на специалистов и инвестиции в первом квартале, он составил более 14% из-за бюджетного импульса. Устойчивое состояние промышленности, торговли и добывающего сектора способствовало значительному увеличению ненефтегазовых доходов бюджета, которые выросли почти на 45% по сравнению с первым кварталом 2023 года. Мишустин подчеркнул важность строгого соблюдения исполнительской дисциплины по доходам и расходам.  Ранее министр экономического развития России Максим Решетников сообщил, что российская экономика в 2021—2023 годы выросла из-за оперативных мер, которые были направлены на укрепление бизнеса и поддержка граждан в период пандемии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что темпы роста ВВП очень положительные.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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