В Москве женщину сдуло в пруд во время урагана

На юге Москвы в Верхний Царицынский пруд из-за сильного ветра упала женщина. Об этом сообщил департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города.
«Днем 20 июня от сотрудников парка <...> поступила информация о женщине, упавшей в Верхний Царицынский пруд», — говорится в сообщении департамента, опубликованном в telegram-канале. Очевидцы отметили, что пострадавшую снес с берега сильный ветер.
Спасательная операция прошла успешно: женщину вытащили из воды всего в двух метрах от берега, несмотря на резкий обрыв и глубину пруда в 3,8 метра. Пострадавшая госпитализирована.
В Москве 20 июня начался мощный ураган. При этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что прогнозируются условия формирования смерча в городе. URA.RU публиковало фоторепортаж мощного урагана в Москве.
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