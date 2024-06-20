В Москве женщину сдуло в пруд во время урагана

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В Москве женщину ураганом сдуло в Верхний Царицынский пруд
В Москве женщину ураганом сдуло в Верхний Царицынский пруд Фото:

На юге Москвы в Верхний Царицынский пруд из-за сильного ветра упала женщина. Об этом сообщил департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города.

«Днем 20 июня от сотрудников парка <...> поступила информация о женщине, упавшей в Верхний Царицынский пруд», — говорится в сообщении департамента, опубликованном в telegram-канале. Очевидцы отметили, что пострадавшую снес с берега сильный ветер. 

Спасательная операция прошла успешно: женщину вытащили из воды всего в двух метрах от берега, несмотря на резкий обрыв и глубину пруда в 3,8 метра. Пострадавшая госпитализирована. 

В Москве 20 июня начался мощный ураган. При этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что прогнозируются условия формирования смерча в городе. URA.RU публиковало фоторепортаж мощного урагана в Москве.

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На юге Москвы в Верхний Царицынский пруд из-за сильного ветра упала женщина. Об этом сообщил департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города. «Днем 20 июня от сотрудников парка <...> поступила информация о женщине, упавшей в Верхний Царицынский пруд», — говорится в сообщении департамента, опубликованном в telegram-канале. Очевидцы отметили, что пострадавшую снес с берега сильный ветер.  Спасательная операция прошла успешно: женщину вытащили из воды всего в двух метрах от берега, несмотря на резкий обрыв и глубину пруда в 3,8 метра. Пострадавшая госпитализирована.  В Москве 20 июня начался мощный ураган. При этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что прогнозируются условия формирования смерча в городе. URA.RU публиковало фоторепортаж мощного урагана в Москве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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