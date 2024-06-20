Главную переправу ЯНАО закрыли по соображениям безопасности

На главной переправе ЯНАО усилился ветер
Паромы на главной переправе ЯНАО прекратили работу. Переправа стала небезопасной из-за сильного ветра, сообщили в дептрансе.
«Из-за усиления ветра паромы на переправе Салехард-Лабытнанги временно приостановили работу. Наблюдать за работой паромной переправы можно в режиме онлайн», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале дептранспорта ЯНАО.
Корреспондент URA.RU связался с диспетчерской службой извозчика. Паромы продолжат работу, когда волна успокоится. «Все зависит от погоды», — сообщил диспетчер.
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