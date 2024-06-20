Главную переправу ЯНАО закрыли по соображениям безопасности

Паромы на переправе Салехард-Лабытнанги прекратили работу из-за ветра
© Служба новостей «URA.RU»
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На главной переправе ЯНАО усилился ветер
На главной переправе ЯНАО усилился ветер Фото:

Паромы на главной переправе ЯНАО прекратили работу. Переправа стала небезопасной из-за сильного ветра, сообщили в дептрансе. 

«Из-за усиления ветра паромы на переправе Салехард-Лабытнанги временно приостановили работу. Наблюдать за работой паромной переправы можно в режиме онлайн», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале дептранспорта ЯНАО.

Корреспондент URA.RU связался с диспетчерской службой извозчика. Паромы продолжат работу, когда волна успокоится. «Все зависит от погоды», — сообщил диспетчер.

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Паромы на главной переправе ЯНАО прекратили работу. Переправа стала небезопасной из-за сильного ветра, сообщили в дептрансе.  «Из-за усиления ветра паромы на переправе Салехард-Лабытнанги временно приостановили работу. Наблюдать за работой паромной переправы можно в режиме онлайн», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале дептранспорта ЯНАО. Корреспондент URA.RU связался с диспетчерской службой извозчика. Паромы продолжат работу, когда волна успокоится. «Все зависит от погоды», — сообщил диспетчер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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