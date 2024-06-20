Исаев: при индексации пенсий недополученная сумма не пропадет

21 июня 2024 в 02:17 Размер текста - 17 +

Работающие пенсионеры не теряют накопленные за время работы пенсионные активы, заявил Исаев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат Государственной Думы Андрей Исаев прокомментировал законопроект о восстановлении индексации пенсий для работающих пенсионеров. Он уверяет, что пенсионеры смогут получить недополученные средства. «Недополученная за восемь лет сумма никуда не пропадает, как и сейчас, она будет восстановлена пенсионеру, когда он перестанет работать», — сообщил Андрей Исаев в своем telegram-канале. По его словам, пенсионеры, которые продолжают трудовую деятельность, не теряют накопленные за время работы пенсионные активы. Восстановление этих средств произойдет после завершения трудовой деятельности. Ранее по данным ТАСС сообщалось, что работающим пенсионерам не компенсируют остановку индексации в 2016 году. Однако Исаев утверждает, что выплаты работающим пенсионерам будут рассчитываться, исходя из потенциального размера пенсии, которую человек получал бы с учетом всех индексаций с 2016 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат Государственной Думы Андрей Исаев прокомментировал законопроект о восстановлении индексации пенсий для работающих пенсионеров. Он уверяет, что пенсионеры смогут получить недополученные средства. «Недополученная за восемь лет сумма никуда не пропадает, как и сейчас, она будет восстановлена пенсионеру, когда он перестанет работать», — сообщил Андрей Исаев в своем telegram-канале. По его словам, пенсионеры, которые продолжают трудовую деятельность, не теряют накопленные за время работы пенсионные активы. Восстановление этих средств произойдет после завершения трудовой деятельности. Ранее по данным ТАСС сообщалось, что работающим пенсионерам не компенсируют остановку индексации в 2016 году. Однако Исаев утверждает, что выплаты работающим пенсионерам будут рассчитываться, исходя из потенциального размера пенсии, которую человек получал бы с учетом всех индексаций с 2016 года.