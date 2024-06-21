Свердловские, тюменские и челябинские вузы попали в федеральный топ

Пять уральских вузов вошли в топ-100 лучших в России
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УрФУ занял 11 место
УрФУ занял 11 место Фото:

Пять вузов из Свердловской, Тюменской и Челябинской областей вошли в ежегодный рейтинг RAEX-100 в 2024 году. Уральский федеральный университет (УрФУ) отличился больше всех, заняв 11 место. Об этом рассказали в пресс-службе полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева.

«11 место — Уральский федеральный университет; 49 место — Южно-Уральский государственный университет; 51 место — Тюменский государственный университет; 83 место — Тюменский индустриальный университет; 100 место — Уральский государственный медицинский университет», — следует из сообщения. Всего в топ вошли учреждения из 29 регионов.

Рейтинг RAEX-100 оценивает образовательные учреждения по 43 показателям, среди которых качество образования, востребованность выпускников работодателями и уровень научно-исследовательской деятельности. Он публикуется ежегодно начиная с 2012 года и является одним из наиболее авторитетных рейтингов вузов России.

В прошлом году УрФУ занял 10 место в рейтинге RAEX-100. В 2022 году университет был удостоен 11 места. По словам ректор учреждения Виктора Кокшарова, вуз готовит качественные кадры, активно внедряет свои разработки в промышленность и работает с академическими институтами.

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Пять вузов из Свердловской, Тюменской и Челябинской областей вошли в ежегодный рейтинг RAEX-100 в 2024 году. Уральский федеральный университет (УрФУ) отличился больше всех, заняв 11 место. Об этом рассказали в пресс-службе полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева. «11 место — Уральский федеральный университет; 49 место — Южно-Уральский государственный университет; 51 место — Тюменский государственный университет; 83 место — Тюменский индустриальный университет; 100 место — Уральский государственный медицинский университет», — следует из сообщения. Всего в топ вошли учреждения из 29 регионов. Рейтинг RAEX-100 оценивает образовательные учреждения по 43 показателям, среди которых качество образования, востребованность выпускников работодателями и уровень научно-исследовательской деятельности. Он публикуется ежегодно начиная с 2012 года и является одним из наиболее авторитетных рейтингов вузов России. В прошлом году УрФУ занял 10 место в рейтинге RAEX-100. В 2022 году университет был удостоен 11 места. По словам ректор учреждения Виктора Кокшарова, вуз готовит качественные кадры, активно внедряет свои разработки в промышленность и работает с академическими институтами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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