Свердловские, тюменские и челябинские вузы попали в федеральный топ

Пять вузов из Свердловской, Тюменской и Челябинской областей вошли в ежегодный рейтинг RAEX-100 в 2024 году. Уральский федеральный университет (УрФУ) отличился больше всех, заняв 11 место. Об этом рассказали в пресс-службе полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева.
«11 место — Уральский федеральный университет; 49 место — Южно-Уральский государственный университет; 51 место — Тюменский государственный университет; 83 место — Тюменский индустриальный университет; 100 место — Уральский государственный медицинский университет», — следует из сообщения. Всего в топ вошли учреждения из 29 регионов.
Рейтинг RAEX-100 оценивает образовательные учреждения по 43 показателям, среди которых качество образования, востребованность выпускников работодателями и уровень научно-исследовательской деятельности. Он публикуется ежегодно начиная с 2012 года и является одним из наиболее авторитетных рейтингов вузов России.
В прошлом году УрФУ занял 10 место в рейтинге RAEX-100. В 2022 году университет был удостоен 11 места. По словам ректор учреждения Виктора Кокшарова, вуз готовит качественные кадры, активно внедряет свои разработки в промышленность и работает с академическими институтами.
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