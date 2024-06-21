Путин: Россия готова обсудить вопросы безопасности с НАТО

21 июня 2024 в 17:42 Размер текста - 17 +

Россия готова к обсуждению вопросов по созданию евразийской системы безопасности, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин заявил о готовности страны к обсуждению создания евразийской системы безопасности с международными партнерами, включая НАТО. Об этом он сообщил в ходе встречи с выпускниками высших военно-учебных заведений. «Мы готовы к широкому международному обсуждению этих ключевых, жизненно важных вопросов, как с нашими коллегами по Шанхайской организации сотрудничества, СНГ, ЕврАзЭС, БРИКС, так и с другими международными объединениями, европейскими и натовскими государствами», — сказал Путин на встрече. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Он добавил, что это будет возможно при их взаимной готовности. Ранее Путин подчеркнул необходимость развития вооруженных сил страны в свете сложившейся международной обстановки. По его словам, Россия будет выстраивать оборонную политику и опираться на передовые технологии. Путин отметил, что при принятии оборонных решений будет учитываться опыт, полученный в ходе СВО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин заявил о готовности страны к обсуждению создания евразийской системы безопасности с международными партнерами, включая НАТО. Об этом он сообщил в ходе встречи с выпускниками высших военно-учебных заведений. «Мы готовы к широкому международному обсуждению этих ключевых, жизненно важных вопросов, как с нашими коллегами по Шанхайской организации сотрудничества, СНГ, ЕврАзЭС, БРИКС, так и с другими международными объединениями, европейскими и натовскими государствами», — сказал Путин на встрече. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Он добавил, что это будет возможно при их взаимной готовности. Ранее Путин подчеркнул необходимость развития вооруженных сил страны в свете сложившейся международной обстановки. По его словам, Россия будет выстраивать оборонную политику и опираться на передовые технологии. Путин отметил, что при принятии оборонных решений будет учитываться опыт, полученный в ходе СВО.