Путин: Россия готова обсудить вопросы безопасности с НАТО

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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
Россия готова к обсуждению вопросов по созданию евразийской системы безопасности, заявил Владимир Путин Фото:

Президент России Владимир Путин заявил о готовности страны к обсуждению создания евразийской системы безопасности с международными партнерами, включая НАТО. Об этом он сообщил в ходе встречи с выпускниками высших военно-учебных заведений.

«Мы готовы к широкому международному обсуждению этих ключевых, жизненно важных вопросов, как с нашими коллегами по Шанхайской организации сотрудничества, СНГ, ЕврАзЭС, БРИКС, так и с другими международными объединениями, европейскими и натовскими государствами», — сказал Путин на встрече. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Он добавил, что это будет возможно при их взаимной готовности.

Ранее Путин подчеркнул необходимость развития вооруженных сил страны в свете сложившейся международной обстановки. По его словам, Россия будет выстраивать оборонную политику и опираться на передовые технологии. Путин отметил, что при принятии оборонных решений будет учитываться опыт, полученный в ходе СВО.

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Президент России Владимир Путин заявил о готовности страны к обсуждению создания евразийской системы безопасности с международными партнерами, включая НАТО. Об этом он сообщил в ходе встречи с выпускниками высших военно-учебных заведений. «Мы готовы к широкому международному обсуждению этих ключевых, жизненно важных вопросов, как с нашими коллегами по Шанхайской организации сотрудничества, СНГ, ЕврАзЭС, БРИКС, так и с другими международными объединениями, европейскими и натовскими государствами», — сказал Путин на встрече. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Он добавил, что это будет возможно при их взаимной готовности. Ранее Путин подчеркнул необходимость развития вооруженных сил страны в свете сложившейся международной обстановки. По его словам, Россия будет выстраивать оборонную политику и опираться на передовые технологии. Путин отметил, что при принятии оборонных решений будет учитываться опыт, полученный в ходе СВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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