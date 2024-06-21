Роскосмос раскрыл, чем опасны обломки ракеты, найденной свердловскими рыбаками

Роскосмос: найденные обломки ракеты могут поранить уральцев

21 июня 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

Неподготовленным людям лучше не трогать фрагменты ракеты (архивное фото) Фото: Пресс-служба Роскосмоса Обломки ракеты, найденные свердловским рыбаками в Пермском крае, таят в себе опасность. Они могут поранить неосторожных и любопытных уральцев. Об этом URA.RU рассказал начальник отдела «Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» Александр Двуреченский. «Радиации там никакой нет, единственное, острые края. Еще, возможно, шаробаллоны под давлением остались, пиропатроны какие-нибудь могли остаться теоретически. Если люди там начнут ковыряться, могут себе руку отрезать, условно говоря», — объяснил Двуреченский. Свердловские рыбаки наткнулись на обломки ракеты в глухой тайге. Они лежат в Пермском крае, возле реки Улс. Координаты переданы представителям Роскосмоса, которые должны вывезти и утилизировать фрагменты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Обломки ракеты, найденные свердловским рыбаками в Пермском крае, таят в себе опасность. Они могут поранить неосторожных и любопытных уральцев. Об этом URA.RU рассказал начальник отдела «Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» Александр Двуреченский. «Радиации там никакой нет, единственное, острые края. Еще, возможно, шаробаллоны под давлением остались, пиропатроны какие-нибудь могли остаться теоретически. Если люди там начнут ковыряться, могут себе руку отрезать, условно говоря», — объяснил Двуреченский. Свердловские рыбаки наткнулись на обломки ракеты в глухой тайге. Они лежат в Пермском крае, возле реки Улс. Координаты переданы представителям Роскосмоса, которые должны вывезти и утилизировать фрагменты.