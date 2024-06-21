21 июня 2024

WSJ: Байден сорвал крупную сделку Украины по поставкам СПГ

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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, Джо Байден,  stock
Байден встал на пути газового соглашения Украины Фото:

Украина заключила крупную сделку с поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) из США, чтобы помочь Восточной Европе отказаться от ресурсов из РФ, однако на пути к успеху встал президент Джо Байден, который не одобрил поставки. Об этом пишет The Wall Street Journal.

«Украина на прошлой неделе заключила крупную сделку с поставщиком СПГ. Плохие новости: на пути к успеху сделки встал президент Байден», — пишет издание.

Согласно сообщению WSJ, президент США приостановил выдачу разрешений на новые проекты по экспорту СПГ из-за «зеленой повестки». Предположительно, до тех пор пока Министерство энергетики не изучит воздействие газа на окружающую среду.

Также и министерство иностранных дел США должно утвердить разрешения на экспорт СПГ в страны, с которыми у Вашингтона нет соглашений о свободной торговле. Это нужно, чтобы гарантировать, что они отвечают «общественным интересам». В число таких стран вошла и Украина.

В публикации говорится, что Байден позиционирует себя как более надежного союзника, чем экс-президент Дональд Трамп. «Но эмбарго на СПГ показывает, что его главная лояльность — климатическому лобби», — подытожили в газете.

Ранее президент США раскрыл суть новой поддержки Вооруженных сил Украины. Он заявил, что по действующему договору, Вашингтон будет помогать Киеву только боеприпасами и оружием.

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Украина заключила крупную сделку с поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) из США, чтобы помочь Восточной Европе отказаться от ресурсов из РФ, однако на пути к успеху встал президент Джо Байден, который не одобрил поставки. Об этом пишет The Wall Street Journal. «Украина на прошлой неделе заключила крупную сделку с поставщиком СПГ. Плохие новости: на пути к успеху сделки встал президент Байден», — пишет издание. Согласно сообщению WSJ, президент США приостановил выдачу разрешений на новые проекты по экспорту СПГ из-за «зеленой повестки». Предположительно, до тех пор пока Министерство энергетики не изучит воздействие газа на окружающую среду. Также и министерство иностранных дел США должно утвердить разрешения на экспорт СПГ в страны, с которыми у Вашингтона нет соглашений о свободной торговле. Это нужно, чтобы гарантировать, что они отвечают «общественным интересам». В число таких стран вошла и Украина. В публикации говорится, что Байден позиционирует себя как более надежного союзника, чем экс-президент Дональд Трамп. «Но эмбарго на СПГ показывает, что его главная лояльность — климатическому лобби», — подытожили в газете. Ранее президент США раскрыл суть новой поддержки Вооруженных сил Украины. Он заявил, что по действующему договору, Вашингтон будет помогать Киеву только боеприпасами и оружием.
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