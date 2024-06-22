Зеленского пристыдили за нежелание отстаивать интересы украинских пленных

Военнопленные ВСУ обратились к Зеленскому с просьбой об их обмене
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Военнопленные ВСУ считают, что Владимир Зеленский забыл об их существовании
Военнопленные ВСУ считают, что Владимир Зеленский забыл об их существовании Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинского лидера Владимира Зеленского упрекнули за отсутствие желания защищать интересы украинских пленников. Солдаты элитного подразделения морской пехоты ВСУ, находящиеся в плену более двух лет, высказали свое негодование в адрес Зеленского, обвинив его в том, что он оставил их на произвол судьбы.

«Одного прошу у Зеленского: пусть он освободит бойцов морской пехоты побыстрее. Вы считаете нас элитой, а мы сидим здесь дольше даже, чем солдаты батальона „Азов“ (признан экстремистской и террористической организацией)» — передает слова военнопленного РИА Новости. Другой военнопленный заявил, что, вероятно, украинское руководство их просто ценит, и что, возможно, на них обратят внимание лишь в случае критической ситуации.

Командование ВСУ не признает своих военнопленных, записывая их дезертиров. Украинский военный Юрий Войтович подтвердил эту информацию, упоминая случай с военным из морской пехоты, информация о котором была расценена командованием как фейк. Ранее украинский военный также подтвердил жесткие методы командования ВСУ, описывая его отношение к подчиненным как к «пушечному мясу». Известно, что украинские офицеры запрещают солдатам сдаваться в плен и обучают их, как «правильно погибнуть», передает Life

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Украинского лидера Владимира Зеленского упрекнули за отсутствие желания защищать интересы украинских пленников. Солдаты элитного подразделения морской пехоты ВСУ, находящиеся в плену более двух лет, высказали свое негодование в адрес Зеленского, обвинив его в том, что он оставил их на произвол судьбы. «Одного прошу у Зеленского: пусть он освободит бойцов морской пехоты побыстрее. Вы считаете нас элитой, а мы сидим здесь дольше даже, чем солдаты батальона „Азов“ (признан экстремистской и террористической организацией)» — передает слова военнопленного РИА Новости. Другой военнопленный заявил, что, вероятно, украинское руководство их просто ценит, и что, возможно, на них обратят внимание лишь в случае критической ситуации. Командование ВСУ не признает своих военнопленных, записывая их дезертиров. Украинский военный Юрий Войтович подтвердил эту информацию, упоминая случай с военным из морской пехоты, информация о котором была расценена командованием как фейк. Ранее украинский военный также подтвердил жесткие методы командования ВСУ, описывая его отношение к подчиненным как к «пушечному мясу». Известно, что украинские офицеры запрещают солдатам сдаваться в плен и обучают их, как «правильно погибнуть», передает Life. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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