Зеленского пристыдили за нежелание отстаивать интересы украинских пленных

Украинского лидера Владимира Зеленского упрекнули за отсутствие желания защищать интересы украинских пленников. Солдаты элитного подразделения морской пехоты ВСУ, находящиеся в плену более двух лет, высказали свое негодование в адрес Зеленского, обвинив его в том, что он оставил их на произвол судьбы.
«Одного прошу у Зеленского: пусть он освободит бойцов морской пехоты побыстрее. Вы считаете нас элитой, а мы сидим здесь дольше даже, чем солдаты батальона „Азов“ (признан экстремистской и террористической организацией)» — передает слова военнопленного РИА Новости. Другой военнопленный заявил, что, вероятно, украинское руководство их просто ценит, и что, возможно, на них обратят внимание лишь в случае критической ситуации.
Командование ВСУ не признает своих военнопленных, записывая их дезертиров. Украинский военный Юрий Войтович подтвердил эту информацию, упоминая случай с военным из морской пехоты, информация о котором была расценена командованием как фейк. Ранее украинский военный также подтвердил жесткие методы командования ВСУ, описывая его отношение к подчиненным как к «пушечному мясу». Известно, что украинские офицеры запрещают солдатам сдаваться в плен и обучают их, как «правильно погибнуть», передает Life.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.