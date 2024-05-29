Zvezda: командование ВСУ считает всех пленных Россией солдат дезертирами

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Командование ВСУ считает дезертирами всех солдат, кто был захвачен в плен Россией
Командование ВСУ считает дезертирами всех солдат, кто был захвачен в плен Россией Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Солдаты ВСУ рассказали, что их собственное командование не признает пленных военных. Командиры записывают пленных солдат в статус самовольно покинувших воинскую часть. Об этом рассказал украинский военный Юрий Войтович.

«Командование ВСУ не признает своих пленных — оно записывает их как самовольно покинувших войсковую часть», — рассказал Юрий Войтович в разговоре с авторами telegram-канала Zvezda. В качестве примера он привел в пример другого военного из морской пехоты. О нем уже снят репортаж, однако командование ВСУ продолжает уверять семью военнопленного, что вся размещенная информация о нем — фейк.

Ранее подполье засняло разговор украинского военного. Тот в разговоре признался, что готов пойти с русскими в сторону Киева, лишь бы конфликт завершился. До этого военнопленные бойцы ВСУ в разговоре с российскими представителями рассказывали, что командование Украины относится к своим подчиненным как к «пушечному мясу», также оно обманывает военных и не ценит их жизни.

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Солдаты ВСУ рассказали, что их собственное командование не признает пленных военных. Командиры записывают пленных солдат в статус самовольно покинувших воинскую часть. Об этом рассказал украинский военный Юрий Войтович. «Командование ВСУ не признает своих пленных — оно записывает их как самовольно покинувших войсковую часть», — рассказал Юрий Войтович в разговоре с авторами telegram-канала Zvezda. В качестве примера он привел в пример другого военного из морской пехоты. О нем уже снят репортаж, однако командование ВСУ продолжает уверять семью военнопленного, что вся размещенная информация о нем — фейк. Ранее подполье засняло разговор украинского военного. Тот в разговоре признался, что готов пойти с русскими в сторону Киева, лишь бы конфликт завершился. До этого военнопленные бойцы ВСУ в разговоре с российскими представителями рассказывали, что командование Украины относится к своим подчиненным как к «пушечному мясу», также оно обманывает военных и не ценит их жизни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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