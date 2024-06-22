Подстанция «Радуга» на ЗАЭС вышла из строя

На ЗАЭС сообщили о нарушении работы инфраструктурных объектов из-за атаки ВСУ

22 июня 2024 в 13:40 Размер текста - 17 +

Функционирование инфраструктурных объектов ЗАЭС нарушено в результате атаки ВСУ на подстанцию «Радуга» Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В результате атаки ВСУ на подстанцию «Радуга» на Запорожской АЭС нарушено функционирование инфраструктурных объектов. Об этом сообщили в официальном канале Запорожской АЭС. «Повреждение подстанции „Радуга“ в результате атаки ВСУ нарушило штатное функционирование объектов станции, таких как транспортный цех, типография, УПТК, которые остались без электроснабжения», — говорится в telegram-канале «ЗАЭС. Официально». Отмечается, что все меры по обеспечению ядерной безопасности выполняются. Ранее в Энергодаре была полностью уничтожена подстанция «Луч». Разрушения произошли в результате атаки дронов ВСУ, заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. Украинские боевики в очередной раз своими действиями дестабилизируют обстановку вокруг ЗАЭС, добавила она. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В результате атаки ВСУ на подстанцию «Радуга» на Запорожской АЭС нарушено функционирование инфраструктурных объектов. Об этом сообщили в официальном канале Запорожской АЭС. «Повреждение подстанции „Радуга“ в результате атаки ВСУ нарушило штатное функционирование объектов станции, таких как транспортный цех, типография, УПТК, которые остались без электроснабжения», — говорится в telegram-канале «ЗАЭС. Официально». Отмечается, что все меры по обеспечению ядерной безопасности выполняются. Ранее в Энергодаре была полностью уничтожена подстанция «Луч». Разрушения произошли в результате атаки дронов ВСУ, заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. Украинские боевики в очередной раз своими действиями дестабилизируют обстановку вокруг ЗАЭС, добавила она.