Подстанция «Радуга» на ЗАЭС вышла из строя

На ЗАЭС сообщили о нарушении работы инфраструктурных объектов из-за атаки ВСУ
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Город Энергодар и Запорожская АЭС., оружие, охрана, атомная промышленность, запорожская аэс
Функционирование инфраструктурных объектов ЗАЭС нарушено в результате атаки ВСУ на подстанцию «Радуга» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В результате атаки ВСУ на подстанцию «Радуга» на Запорожской АЭС нарушено функционирование инфраструктурных объектов. Об этом сообщили в официальном канале Запорожской АЭС.

«Повреждение подстанции „Радуга“ в результате атаки ВСУ нарушило штатное функционирование объектов станции, таких как транспортный цех, типография, УПТК, которые остались без электроснабжения», — говорится в telegram-канале «ЗАЭС. Официально». Отмечается, что все меры по обеспечению ядерной безопасности выполняются.

Ранее в Энергодаре была полностью уничтожена подстанция «Луч». Разрушения произошли в результате атаки дронов ВСУ, заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. Украинские боевики в очередной раз своими действиями дестабилизируют обстановку вокруг ЗАЭС, добавила она.

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В результате атаки ВСУ на подстанцию «Радуга» на Запорожской АЭС нарушено функционирование инфраструктурных объектов. Об этом сообщили в официальном канале Запорожской АЭС. «Повреждение подстанции „Радуга“ в результате атаки ВСУ нарушило штатное функционирование объектов станции, таких как транспортный цех, типография, УПТК, которые остались без электроснабжения», — говорится в telegram-канале «ЗАЭС. Официально». Отмечается, что все меры по обеспечению ядерной безопасности выполняются. Ранее в Энергодаре была полностью уничтожена подстанция «Луч». Разрушения произошли в результате атаки дронов ВСУ, заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. Украинские боевики в очередной раз своими действиями дестабилизируют обстановку вокруг ЗАЭС, добавила она.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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