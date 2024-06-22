Подстанция «Радуга» на ЗАЭС вышла из строя

В результате атаки ВСУ на подстанцию «Радуга» на Запорожской АЭС нарушено функционирование инфраструктурных объектов. Об этом сообщили в официальном канале Запорожской АЭС.
«Повреждение подстанции „Радуга“ в результате атаки ВСУ нарушило штатное функционирование объектов станции, таких как транспортный цех, типография, УПТК, которые остались без электроснабжения», — говорится в telegram-канале «ЗАЭС. Официально». Отмечается, что все меры по обеспечению ядерной безопасности выполняются.
Ранее в Энергодаре была полностью уничтожена подстанция «Луч». Разрушения произошли в результате атаки дронов ВСУ, заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. Украинские боевики в очередной раз своими действиями дестабилизируют обстановку вокруг ЗАЭС, добавила она.
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