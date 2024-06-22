Отца детей, которых сбили свердловские гаишники, арестовали

Дмитрия Гилева — отца двух несовершеннолетних мотоциклистов, которых в Новоуральске (Свердловская область) 8 июня сбили сотрудники ДПС, арестовали на пять суток за грубое общение с представителями полиции. Знакомые мужчины рассказали URA.RU, что ему на работе может грозить выговор.
«Дмитрия Гилева — отца мальчиков, которых сбили гаишники, сейчас закрыли на пять суток за то, что он грубо общался с сотрудниками МВД. На кадрах в интернете видно, как не складывался разговор у него с полицейскими», — сообщил один из собеседников. Сам Гилев работает проводником служебно-розыскной собаки в госкорпорации. По словам его знакомых, последствия этого инцидента могут серьезно сказаться на его работе.
Информацию об аресте мужчины URA.RU подтвердил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. По его словам, в территориальном ОВД и следственных органах проводится проверка.
«Не складывался разговор — это слишком мягко сказано. Мужчина, как отец и как глава семьи, должен и обязан отстаивать права своих детей, но при этом в рамках правового поля. А не анархическим образом. Представители МВД, устанавливая обстоятельства аварии, столкнулись с откровенным противодействием, что и было отражено в материалах. Суд рассмотрел их и принял решение в соответствии с действующим законодательством нашей страны об аресте гражданина сроком на пять суток. При этом отмечу, что по факту данного инцидента в территориальном ОВД и в следственных органах проходят проверочные мероприятия, которые и дадут правовую оценку и наряду ГАИ, и подросткам», — отметил полковник Горелых.
После того, как экипаж ДПС сбил детей, чтобы задержать их, между родителями несовершеннолетних и автоинспекторами разгорелся скандал. По словам отца детей, у них диагностировали ссадины, гематомы и ушибы. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о проверке и обстоятельствах ДТП.
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