По всему Ямалу прошли митинги и акции в День памяти и скорби
На территории ЯНАО 22 июня прошли торжественные мероприятия в День памяти и скорби по погибшим в годы Великой Отечественной войны. Противостояние Германии продлилось 1418 дней. В материале URA.RU расскажет, как в этот день ямальцы почтили память героев.
В Салехарде сотрудники окружного следственного комитета возложили цветы у вечного огня, а также приняли участие в акции «Свеча памяти». Вместе с ямальцами сотрудники ведомства почтили память погибших минутой молчания.
Сотрудники СУ СКР по ЯНАО приняли участие в акции "Свеча памяти" в Салехарде
В мероприятиях принял участие и глава Салехарда Алексей Титовский. Возложение цветов прошло у вечного огня
Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов почтил память героев вместе с ветеранами
Сотрудники МЧС также присоединились к памятным акциям в городах Ямала
Жители Лабытнанги пришли к вечному огню и возложили цветы в памятный день
Жители Губкинского вместе с главой города вспоминали в этот день всех, кто приближал победу
В Красноселькупском районе прошло торжественное возложение цветов
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