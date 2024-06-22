22 июня 2024

В ЯНАО прошли торжественные митинги в День памяти и скорби. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
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По всему Ямалу прошли митинги и акции в День памяти и скорби
По всему Ямалу прошли митинги и акции в День памяти и скорби Фото:

На территории ЯНАО 22 июня прошли торжественные мероприятия в День памяти и скорби по погибшим в годы Великой Отечественной войны. Противостояние Германии продлилось 1418 дней. В материале URA.RU расскажет, как в этот день ямальцы почтили память героев.

В Салехарде сотрудники окружного следственного комитета возложили цветы у вечного огня, а также приняли участие в акции «Свеча памяти». Вместе с ямальцами сотрудники ведомства почтили память погибших минутой молчания.

Сотрудники СУ СКР по ЯНАО приняли участие в акции "Свеча памяти" в Салехарде
Сотрудники СУ СКР по ЯНАО приняли участие в акции "Свеча памяти" в Салехарде
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В мероприятиях принял участие и глава Салехарда Алексей Титовский. Возложение цветов прошло у вечного огня
В мероприятиях принял участие и глава Салехарда Алексей Титовский. Возложение цветов прошло у вечного огня
Фото:
Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов почтил память героев вместе с ветеранами
Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов почтил память героев вместе с ветеранами
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Сотрудники МЧС также присоединились к памятным акциям в городах Ямала
Сотрудники МЧС также присоединились к памятным акциям в городах Ямала
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Жители Лабытнанги пришли к вечному огню и возложили цветы в памятный день
Жители Лабытнанги пришли к вечному огню и возложили цветы в памятный день
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Жители Губкинского вместе с главой города вспоминали в этот день всех, кто приближал победу
Жители Губкинского вместе с главой города вспоминали в этот день всех, кто приближал победу
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В Красноселькупском районе прошло торжественное возложение цветов
В Красноселькупском районе прошло торжественное возложение цветов
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На территории ЯНАО 22 июня прошли торжественные мероприятия в День памяти и скорби по погибшим в годы Великой Отечественной войны. Противостояние Германии продлилось 1418 дней. В материале URA.RU расскажет, как в этот день ямальцы почтили память героев. В Салехарде сотрудники окружного следственного комитета возложили цветы у вечного огня, а также приняли участие в акции «Свеча памяти». Вместе с ямальцами сотрудники ведомства почтили память погибших минутой молчания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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