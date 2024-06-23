В Госдуме раскрыли, когда изменят ядерную доктрину в России

Картаполов: ядерная доктрина изменится из-за роста вызовов и угроз

23 июня 2024 в 10:10 Размер текста - 17 +

Запад рассуждает о возможности применения ядерного оружия малой мощности Фото: Минобороны России В России может измениться ядерная доктрина, если по отношению к стране вырастут угрозы и вызовы. Это потребует изменить время для принятия решения об активации ядерного оружия. Такого мнения придерживается глава оборонного комитета ГД Андрей Картаполов. «Если мы увидим, что вызовы и угрозы увеличатся, значит, мы можем что-то поправить в ядерной доктрине по времени применения ядерного оружия, принятия решения на это применение», — сказал Картаполов в беседе с корреспондентами РИА Новостей. При этом он заверил, что сейчас вопрос поднимать рано. Все будет зависеть от политической обстановки, а доктрина лишь отражает реакцию России на нее, считает Картаполов. О том, что такие изменения могут внести, ранее говорил президент России Владимир Путин. Об этом он рассказал на фоне западных разработок ядерных устройств малой мощности. По словам президента, российские власти сейчас рассматривают, что и как изменить в доктрине в ответ на эти действия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России может измениться ядерная доктрина, если по отношению к стране вырастут угрозы и вызовы. Это потребует изменить время для принятия решения об активации ядерного оружия. Такого мнения придерживается глава оборонного комитета ГД Андрей Картаполов. «Если мы увидим, что вызовы и угрозы увеличатся, значит, мы можем что-то поправить в ядерной доктрине по времени применения ядерного оружия, принятия решения на это применение», — сказал Картаполов в беседе с корреспондентами РИА Новостей. При этом он заверил, что сейчас вопрос поднимать рано. Все будет зависеть от политической обстановки, а доктрина лишь отражает реакцию России на нее, считает Картаполов. О том, что такие изменения могут внести, ранее говорил президент России Владимир Путин. Об этом он рассказал на фоне западных разработок ядерных устройств малой мощности. По словам президента, российские власти сейчас рассматривают, что и как изменить в доктрине в ответ на эти действия.