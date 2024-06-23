Иностранные наемники показали, как их избивают ВСУ

Бойцы ВСУ избивают и лишают выплат наемников, которые приехали, чтобы воевать на их стороне. Такие кадры опубликовал ресурс TrackANaziMerc.
«Дата выхода видео неизвестна, но оно было найдено недавно. В ролике показано, как обращаются с наемниками. Им не платят зарплаты, с ними обращаются, как с собаками», — сообщили в telegram-канале TrackANaziMerc. На видео показано, что двое украинских военных толкают и пытаются уложить на пол раздетого по пояс латиноамериканца. Другие иностранцы пытаются удержать бойцов, но им это не удается.
Кадры опубликованы вместе с комментарием колумбийского наемника, который воевал на стороне Украины. Он рассказал о том, что подобные избиения — это обычная ситуация в частях ВСУ. По словам иностранца, жертва из видео — это колумбиец, давно пытавшийся попасть в зону боевых действий.
Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявлял, что иностранные наемники становятся менее склонными к участию в спецоперации на стороне Украины. По его словам, они отказываются даже за большие деньги. Рогов отметил, что нежелание наемников участвовать в конфликте вынуждает киевские власти настаивать на принудительной отправке бойцов западных союзников.
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