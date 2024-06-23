МИД РФ дал первую реакцию на атаку ВСУ Севастополя

Захарова: ВСУ специально выбрали для удара в Севастополе место скопления людей
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Люберцы-400. Подготока к юбилею - пресс центр ТАСС. Москва , захарова мария
Захарова заявила, что РФ будет добиваться реакции от международных организаций из-за атаки ВСУ на Севастополь Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные специально выбирают для атак места большого скопления людей, что и произошло в Севастополе 23 июня. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, добавив, что страна будет добиваться реакции от международных организаций.

«ВСУ специально выбирают массовые скопления людей для обстрелов», — заявила Захарова. Ее слова передает РИА Новости.

Также официальный представитель МИД РФ добавила, что страна будет добиваться реакции от мировых организаций в связи с гибелью жителей Севастополя. Однако, по ее словам, эти организации ангажированы западными странами.

В результате атаки ВСУ по территории Севастополя пострадало до 100 человек. При этом погибли три человека, среди них был один ребенок. Атака производилась с помощью оперативно-тактических ракет ATACMS. Одна из атак пришлась на городской пляж, советующее видео опубликовал telegram-канал «Военный обозреватель».

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Украинские военные специально выбирают для атак места большого скопления людей, что и произошло в Севастополе 23 июня. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, добавив, что страна будет добиваться реакции от международных организаций. «ВСУ специально выбирают массовые скопления людей для обстрелов», — заявила Захарова. Ее слова передает РИА Новости. Также официальный представитель МИД РФ добавила, что страна будет добиваться реакции от мировых организаций в связи с гибелью жителей Севастополя. Однако, по ее словам, эти организации ангажированы западными странами. В результате атаки ВСУ по территории Севастополя пострадало до 100 человек. При этом погибли три человека, среди них был один ребенок. Атака производилась с помощью оперативно-тактических ракет ATACMS. Одна из атак пришлась на городской пляж, советующее видео опубликовал telegram-канал «Военный обозреватель».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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