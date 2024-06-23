МИД РФ дал первую реакцию на атаку ВСУ Севастополя

Украинские военные специально выбирают для атак места большого скопления людей, что и произошло в Севастополе 23 июня. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, добавив, что страна будет добиваться реакции от международных организаций.
«ВСУ специально выбирают массовые скопления людей для обстрелов», — заявила Захарова. Ее слова передает РИА Новости.
Также официальный представитель МИД РФ добавила, что страна будет добиваться реакции от мировых организаций в связи с гибелью жителей Севастополя. Однако, по ее словам, эти организации ангажированы западными странами.
В результате атаки ВСУ по территории Севастополя пострадало до 100 человек. При этом погибли три человека, среди них был один ребенок. Атака производилась с помощью оперативно-тактических ракет ATACMS. Одна из атак пришлась на городской пляж, советующее видео опубликовал telegram-канал «Военный обозреватель».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.