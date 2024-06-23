МИД РФ дал первую реакцию на атаку ВСУ Севастополя

Захарова: ВСУ специально выбрали для удара в Севастополе место скопления людей

23 июня 2024 в 17:08 Размер текста - 17 +

Захарова заявила, что РФ будет добиваться реакции от международных организаций из-за атаки ВСУ на Севастополь Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные специально выбирают для атак места большого скопления людей, что и произошло в Севастополе 23 июня. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, добавив, что страна будет добиваться реакции от международных организаций. «ВСУ специально выбирают массовые скопления людей для обстрелов», — заявила Захарова. Ее слова передает РИА Новости. Также официальный представитель МИД РФ добавила, что страна будет добиваться реакции от мировых организаций в связи с гибелью жителей Севастополя. Однако, по ее словам, эти организации ангажированы западными странами. В результате атаки ВСУ по территории Севастополя пострадало до 100 человек. При этом погибли три человека, среди них был один ребенок. Атака производилась с помощью оперативно-тактических ракет ATACMS. Одна из атак пришлась на городской пляж, советующее видео опубликовал telegram-канал «Военный обозреватель». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские военные специально выбирают для атак места большого скопления людей, что и произошло в Севастополе 23 июня. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, добавив, что страна будет добиваться реакции от международных организаций. «ВСУ специально выбирают массовые скопления людей для обстрелов», — заявила Захарова. Ее слова передает РИА Новости. Также официальный представитель МИД РФ добавила, что страна будет добиваться реакции от мировых организаций в связи с гибелью жителей Севастополя. Однако, по ее словам, эти организации ангажированы западными странами. В результате атаки ВСУ по территории Севастополя пострадало до 100 человек. При этом погибли три человека, среди них был один ребенок. Атака производилась с помощью оперативно-тактических ракет ATACMS. Одна из атак пришлась на городской пляж, советующее видео опубликовал telegram-канал «Военный обозреватель».