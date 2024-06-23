Губернатор Тюменской области высказался об атаке ВСУ на Севастополь

Губернатор Тюменской области поразился, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) посмели атаковать Севастополь в День Святой Троицы. От имени всех тюменцев он выразил соболезнования родным и близким погибших, а раненым пожелал скорейшего выздоровления.
«Это случилось в День Святой Троицы. На пляже, где отдыхали сотни россиян. Нет слов, чтобы описать нашу общую боль. От имени жителей Тюменской области выражаю соболезнования родственникам и близким погибших. Раненым — скорейшего выздоровления», — написал Моор в своем telegram-канале.
ВСУ атаковали Севастополь с использованием пяти оперативно-тактических ракет ATACMS, которые производятся в США. Системы противовоздушной обороны сбили их, однако осколками были ранены 124 человека. Уже сейчас погибли пятеро людей, трое из них дети. При этом СМИ США не дают заявлений насчет этого.
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