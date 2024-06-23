Американская журналистка Джулия Канин сообщила, что СМИ США не дают заявлений насчет ударов по Севастополю, в результате которых погибли мирные жители. При этом с момента трагедии прошло уже больше трех часов.
«Прошло более трех часов с тех пор, как Украина ударила по группе мирных жителей на пляже в Севастополе, и ни одно американское СМИ об этом не сообщило», — написала Канин в соцсети Х (бывший Twitter). Она добавила, что на данный момент на основных радиостанциях Запада происходит «тотальное молчание». Она сравнила это затишье с атакой Донбасса.
Удары по Севастополю со стороны ВСУ произошли 23 июня. В результате этого погибло пять человек, среди них трое детей. Также пострадало 124 человека, в их числе 27 детей, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.
По данным губернатора города Михаила Развожаева, эти пятеро детей находятся в ГБУЗС «Городская больница №5». В целом у всех пострадавших ранения легкой и средней тяжести, передает RT.
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