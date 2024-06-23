Реакция США на удар ВСУ в Севастополе шокировала журналистку

Журналистка из США: американские СМИ молчат о теракте в Севастополе
© Служба новостей «URA.RU»
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Журналистку Канин поразило отсутствие реакции со стороны США на трагедию в Севастополе
Журналистку Канин поразило отсутствие реакции со стороны США на трагедию в Севастополе Фото:
новость из сюжета
Около 100 человек пострадали при атаке ВСУ на Севастополь

Американская журналистка Джулия Канин сообщила, что СМИ США не дают заявлений насчет ударов по Севастополю, в результате которых погибли мирные жители. При этом с момента трагедии прошло уже больше трех часов. 

«Прошло более трех часов с тех пор, как Украина ударила по группе мирных жителей на пляже в Севастополе, и ни одно американское СМИ об этом не сообщило», — написала Канин в соцсети Х (бывший Twitter). Она добавила, что на данный момент на основных радиостанциях Запада происходит «тотальное молчание». Она сравнила это затишье с атакой Донбасса. 

Удары по Севастополю со стороны ВСУ произошли 23 июня. В результате этого погибло пять человек, среди них трое детей. Также пострадало 124 человека, в их числе 27 детей, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

По данным губернатора города Михаила Развожаева, эти пятеро детей находятся в ГБУЗС «Городская больница №5». В целом у всех пострадавших ранения легкой и средней тяжести, передает RT

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Американская журналистка Джулия Канин сообщила, что СМИ США не дают заявлений насчет ударов по Севастополю, в результате которых погибли мирные жители. При этом с момента трагедии прошло уже больше трех часов.  «Прошло более трех часов с тех пор, как Украина ударила по группе мирных жителей на пляже в Севастополе, и ни одно американское СМИ об этом не сообщило», — написала Канин в соцсети Х (бывший Twitter). Она добавила, что на данный момент на основных радиостанциях Запада происходит «тотальное молчание». Она сравнила это затишье с атакой Донбасса.  Удары по Севастополю со стороны ВСУ произошли 23 июня. В результате этого погибло пять человек, среди них трое детей. Также пострадало 124 человека, в их числе 27 детей, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. По данным губернатора города Михаила Развожаева, эти пятеро детей находятся в ГБУЗС «Городская больница №5». В целом у всех пострадавших ранения легкой и средней тяжести, передает RT. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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