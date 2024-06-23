Меняйло: силовики Северной Осетии переведены на усиленный режим несения службы

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Рабочая поездка Дмитрия Кобылкина в Норильск. Норильск, меняйло сергей
Сергей Меняйло поручил усилить охрану общественных мест, торговых центров и социальных учреждений Фото:
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Силовики в Северной Осетии переведены на усиленный режим несения службы из-за событий в Дагестане. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло. Он поручил усилить охрану общественных мест, торговых центров и соцучреждений.

«Силовики нашей республики переведены на усиленный режим несения службы. Дал поручение усилить охрану общественных мест, торговых центров и социальных учреждений», — написал Меняйло в telegram-канале. Он заявил, что атака на Дагестан срежиссирована извне и имеет целью раскачать Северный Кавказ изнутри. Меняйло обратился к жителям региона с просьбой не поддаваться панике.

В Дагестане введен режим контртеррористической операции (КТО) после нападения на храмы, синагогу и пост ДПС. в МВД Республики сообщили, что после столкновения террористов с полицией убиты шесть правоохранителей. Позже появилась информация, что погиб один сотрудник Росгвардии.

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Силовики в Северной Осетии переведены на усиленный режим несения службы из-за событий в Дагестане. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло. Он поручил усилить охрану общественных мест, торговых центров и соцучреждений. «Силовики нашей республики переведены на усиленный режим несения службы. Дал поручение усилить охрану общественных мест, торговых центров и социальных учреждений», — написал Меняйло в telegram-канале. Он заявил, что атака на Дагестан срежиссирована извне и имеет целью раскачать Северный Кавказ изнутри. Меняйло обратился к жителям региона с просьбой не поддаваться панике. В Дагестане введен режим контртеррористической операции (КТО) после нападения на храмы, синагогу и пост ДПС. в МВД Республики сообщили, что после столкновения террористов с полицией убиты шесть правоохранителей. Позже появилась информация, что погиб один сотрудник Росгвардии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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