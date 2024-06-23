Меняйло: силовики Северной Осетии переведены на усиленный режим несения службы

23 июня 2024 в 23:20 Размер текста - 17 +

Сергей Меняйло поручил усилить охрану общественных мест, торговых центров и социальных учреждений Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие Силовики в Северной Осетии переведены на усиленный режим несения службы из-за событий в Дагестане. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло. Он поручил усилить охрану общественных мест, торговых центров и соцучреждений. «Силовики нашей республики переведены на усиленный режим несения службы. Дал поручение усилить охрану общественных мест, торговых центров и социальных учреждений», — написал Меняйло в telegram-канале. Он заявил, что атака на Дагестан срежиссирована извне и имеет целью раскачать Северный Кавказ изнутри. Меняйло обратился к жителям региона с просьбой не поддаваться панике. В Дагестане введен режим контртеррористической операции (КТО) после нападения на храмы, синагогу и пост ДПС. в МВД Республики сообщили, что после столкновения террористов с полицией убиты шесть правоохранителей. Позже появилась информация, что погиб один сотрудник Росгвардии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Силовики в Северной Осетии переведены на усиленный режим несения службы из-за событий в Дагестане. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло. Он поручил усилить охрану общественных мест, торговых центров и соцучреждений. «Силовики нашей республики переведены на усиленный режим несения службы. Дал поручение усилить охрану общественных мест, торговых центров и социальных учреждений», — написал Меняйло в telegram-канале. Он заявил, что атака на Дагестан срежиссирована извне и имеет целью раскачать Северный Кавказ изнутри. Меняйло обратился к жителям региона с просьбой не поддаваться панике. В Дагестане введен режим контртеррористической операции (КТО) после нападения на храмы, синагогу и пост ДПС. в МВД Республики сообщили, что после столкновения террористов с полицией убиты шесть правоохранителей. Позже появилась информация, что погиб один сотрудник Росгвардии.