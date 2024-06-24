Токаев первым из мировых лидеров выразил соболезнования Путину из-за терактов в Дагестане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев первым из мировых лидеров выразил российскому лидеру Владимиру Путину свои соболезнования из-за серии терактов, произошедших в Дагестане. Он также предложил президенту России содействовать в проведении оперативно-розыскных мероприятий, сообщили в пресс-службе казахстанского главы.
«Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил президенту России Владимиру Путину искренние соболезнования и сочувствие в связи с террористическими атаками на православные храмы и синагогу в Дагестане, которые привели к жертвам среди священнослужителей и представителей правоохранительных органов», — передает РИА Новости информацию от пресс-службы. Кроме того, Токаев выдвинул Путину предложение по содействию в оперативно-розыскных мероприятиях в регионе.
Президент Казахстана решительно осудил этот террористический акт, назвав его античеловеческим деянием. Токаев также подчеркнул необходимость развития многостороннего сотрудничества в борьбе с терроризмом и выразил поддержку действиям под эгидой ООН, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и других авторитетных международных организаций.
В Дагестане на 24 июня произошли серии терактов в Махачкале и Дербенте. Нападавшие обстреляли синагогу, два православных храма и пост ДПС. Жертвами террористов стали более 15 сотрудников полиции, несколько мирных жителей и священнослужитель Отец Николай.
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