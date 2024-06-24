ЕС принял 14-й пакет антироссийских санкций

24 июня 2024 в 12:16 Размер текста - 17 +

Боррель объявил о новом санкционном пакете против РФ Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евросоюз принял 14-й пакет санкций в отношении России. Он включает в себя ограничения на сферы финансов, торговли и энергетики. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. «Наши санкции уже значительно ослабили российскую экономику и помешали Путину реализовать свои планы. <…> 14-й пакет санкций демонстрирует наше единство в поддержке Украины», — заявил Боррель. Его слова приводит сайт Европейского Совета. Отмечается, что новые санкции нацелены на сферы торговли, энергетики и финансов России. Также они касаются дополнительных 116 физических и юридических лиц. Ранее Боррель анонсировал первый транш для Украины, который будет сформирован из прибыли от активов РФ. Он будет осуществлен на следующей неделе, его сумма составит 1,4 млрд евро. Второй транш будет отправлен Киеву через несколько месяцев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Евросоюз принял 14-й пакет санкций в отношении России. Он включает в себя ограничения на сферы финансов, торговли и энергетики. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. «Наши санкции уже значительно ослабили российскую экономику и помешали Путину реализовать свои планы. <…> 14-й пакет санкций демонстрирует наше единство в поддержке Украины», — заявил Боррель. Его слова приводит сайт Европейского Совета. Отмечается, что новые санкции нацелены на сферы торговли, энергетики и финансов России. Также они касаются дополнительных 116 физических и юридических лиц. Ранее Боррель анонсировал первый транш для Украины, который будет сформирован из прибыли от активов РФ. Он будет осуществлен на следующей неделе, его сумма составит 1,4 млрд евро. Второй транш будет отправлен Киеву через несколько месяцев.