После критики Инстасамки семья блогеров Кукояк зачищают контент

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Артистка обвинила Дениса Кукояку в использовании труда своей дочери
Артистка обвинила Дениса Кукояку в использовании труда своей дочери Фото:

Рэп-исполнительница Instasamka (настоящее имя Дарья Зотеева, родилась в Тобольске Тюменской области) обвинила семью интернет-блогеров Елену и Дениса Кукояка (солист группы «Хлеб») в использовании своей дочери Василисы для производства контента. Как написала артистка в своем telegram-канале, блогеры эксплуатируют детский труд, выставляя собственного ребенка в нелицеприятном свете и зарабатывают на нем деньги. После комментариев певицы блогеры начали менять обложки к видео, удаляя изображение дочери Василисы.

«Вася Кукояка снимается в каждом ролике на канале своего отца Дениса Кукояки. Она делает распаковки, зачитывает интеграции. И кстати по поводу качества подачи рекламы: она вообще не умеет четко и ясно доносить информацию. Кукояксы, почему она сама должна зарабатывать себе на логопеда? Мне кажется то, во что одеваются ее родители говорит о многом: когда Вася идет в куртке за три копейки, а Лена с Дэном в куртках Balenciaga по 500 тысяч каждая. Надеюсь на свои 18 лет Вася получит заслуженную трешку в центре Москвы. Вы поняли в один момент, что это золотая жила и все докатилось до того, что Вася в свои шесть лет является мемом для миллионов незнакомых ей людей», — написала артистка.

Посты артистки появились после интервью на YouTube-шоу «Джарахов» где ведущий Эльдар Джарахов и Instasamka обсудили поведение Василисы в соцсетях и ее непонимание того, что она делает на камеру. После интервью и постов артистка также выложила в своем telegram-канале скрины с YouTube-канала Дениса Кукояки, где указала как блогер меняет обложки своих видео, убирая с них изображения Василисы. «Но что мы с вами сделали, подняв эту тему: притормозили производство большого количества агрессивного контента. Пусть лучше снимают милые влоги, где гуляют, чем снимают ангары и нанимают массовку для очередного челленджа, который разлагает мозги тех детей кто смотрит, и тех, кто производит. Пусть отмалчиваются или выбирают любую тактику выхода из этой ситуации, главное — не трогают детей», — написала артистка.

Дарья Зотеева ранее поднимала тему эксплуатации несовершеннолетних для производства контента в своем канале. Артистка задала вопрос родителям-блогерам, почему они выставляют своих детей в качестве «шутов гороховых».

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Рэп-исполнительница Instasamka (настоящее имя Дарья Зотеева, родилась в Тобольске Тюменской области) обвинила семью интернет-блогеров Елену и Дениса Кукояка (солист группы «Хлеб») в использовании своей дочери Василисы для производства контента. Как написала артистка в своем telegram-канале, блогеры эксплуатируют детский труд, выставляя собственного ребенка в нелицеприятном свете и зарабатывают на нем деньги. После комментариев певицы блогеры начали менять обложки к видео, удаляя изображение дочери Василисы. «Вася Кукояка снимается в каждом ролике на канале своего отца Дениса Кукояки. Она делает распаковки, зачитывает интеграции. И кстати по поводу качества подачи рекламы: она вообще не умеет четко и ясно доносить информацию. Кукояксы, почему она сама должна зарабатывать себе на логопеда? Мне кажется то, во что одеваются ее родители говорит о многом: когда Вася идет в куртке за три копейки, а Лена с Дэном в куртках Balenciaga по 500 тысяч каждая. Надеюсь на свои 18 лет Вася получит заслуженную трешку в центре Москвы. Вы поняли в один момент, что это золотая жила и все докатилось до того, что Вася в свои шесть лет является мемом для миллионов незнакомых ей людей», — написала артистка. Посты артистки появились после интервью на YouTube-шоу «Джарахов» где ведущий Эльдар Джарахов и Instasamka обсудили поведение Василисы в соцсетях и ее непонимание того, что она делает на камеру. После интервью и постов артистка также выложила в своем telegram-канале скрины с YouTube-канала Дениса Кукояки, где указала как блогер меняет обложки своих видео, убирая с них изображения Василисы. «Но что мы с вами сделали, подняв эту тему: притормозили производство большого количества агрессивного контента. Пусть лучше снимают милые влоги, где гуляют, чем снимают ангары и нанимают массовку для очередного челленджа, который разлагает мозги тех детей кто смотрит, и тех, кто производит. Пусть отмалчиваются или выбирают любую тактику выхода из этой ситуации, главное — не трогают детей», — написала артистка. Дарья Зотеева ранее поднимала тему эксплуатации несовершеннолетних для производства контента в своем канале. Артистка задала вопрос родителям-блогерам, почему они выставляют своих детей в качестве «шутов гороховых».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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