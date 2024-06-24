Якушев назвал главную цель устроивших теракт в Дагестане

Якушев: мужество полицейских Дагестана достойно признания
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Якушев. Тюмень , якушев владимир
Теракты в Дагестане были призваны разъединить многонациональный народ, проживающий в России, отметил Владимир Якушев Фото:
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В Дербенте и Махачкале прошли теракты, есть погибшие

Двойной теракт в Дагестане — это очередная попытка недоброжелателей разъединить российский народ. Мужество, которое проявили правоохранительные органы в попытках остановить террористов, достойно уважения. Об этом рассказал врио секретаря генсовета Единой России, полпред Президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

«Теракт в Дагестане — вопиющая попытка разъединить наш многонациональный российский народ. <…> Мы не должны поддаваться на провокации. <…> Вместе с тем, все, что случилось в Дагестане, требует тщательного анализа: необходимо дождаться информации от следственных органов и сделать выводы. <…> Мужество сотрудников правоохранительных органов Дагестана достойно признания», — рассказал Владимир Якушев. Его сообщение опубликовано на официальном сайте «Единой России». Он также выразил соболезнования всем, кто пострадал от действий террористов. При этом Якушев отметил героизм и мужество полицейских, которые защищали гражданских, рискуя своей жизнью.

Полпред отметил, что недоброжелатели пытаются разъединить многонациональный народ именно в тот момент, когда его представители защищают страну, участвуя в спецоперации на Украине. На СВО сейчас находятся представители всех национальностей, подчеркнул Якушев.

В Дербенте и Махачкале вечером 23 июня произошли теракты. Вооруженные боевики ворвались в помещения православных храмов и синагог. Погибли более 15 сотрудников полиции, а также четверо гражданских. МВД России опубликовало список полицейских, погибших в схватке с боевиками в Дагестане.

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Двойной теракт в Дагестане — это очередная попытка недоброжелателей разъединить российский народ. Мужество, которое проявили правоохранительные органы в попытках остановить террористов, достойно уважения. Об этом рассказал врио секретаря генсовета Единой России, полпред Президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. «Теракт в Дагестане — вопиющая попытка разъединить наш многонациональный российский народ. <…> Мы не должны поддаваться на провокации. <…> Вместе с тем, все, что случилось в Дагестане, требует тщательного анализа: необходимо дождаться информации от следственных органов и сделать выводы. <…> Мужество сотрудников правоохранительных органов Дагестана достойно признания», — рассказал Владимир Якушев. Его сообщение опубликовано на официальном сайте «Единой России». Он также выразил соболезнования всем, кто пострадал от действий террористов. При этом Якушев отметил героизм и мужество полицейских, которые защищали гражданских, рискуя своей жизнью. Полпред отметил, что недоброжелатели пытаются разъединить многонациональный народ именно в тот момент, когда его представители защищают страну, участвуя в спецоперации на Украине. На СВО сейчас находятся представители всех национальностей, подчеркнул Якушев. В Дербенте и Махачкале вечером 23 июня произошли теракты. Вооруженные боевики ворвались в помещения православных храмов и синагог. Погибли более 15 сотрудников полиции, а также четверо гражданских. МВД России опубликовало список полицейских, погибших в схватке с боевиками в Дагестане.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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