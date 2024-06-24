Россия ответила на санкции ЕС против Москвы

МИД: Россия в ответ на 14-й пакет санкций расширила список, кому запрещен въезд
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Россия расширила список людей, кому запрещен въезд в страну, передает МИД
Россия расширила список людей, кому запрещен въезд в страну, передает МИД Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Россия расширила список представителей Евросоюза, которым запрещен въезд в страну. Это стало ответом на 14-й пакет антироссийских санкций. Об этом рассказали в МИД РФ. 

«Пытается оказать давление на Россию через односторонние ограничительные меры. 24 июня страны ЕС приняли очередной 14-й санкционный „пакет“<...> В ответ на эти недружественные шаги российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым <...> запрещен въезд в РФ», — говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства. Сообщение опубликовано на сайте МИД РФ.

Список ограничений коснулся представителей правоохранительных и других государственных структур ЕС, а также лиц, задействованных в военной поддержке Украины. В список также попали активисты и ученые с агрессивной антироссийской риторикой, а также представители Совета Европы и ПАСЕ, выступающие против России.

ЕС 24 июня принял 14-й пакет санкций против России. Он расширяет ограничения в сферах торговли, финансов и энергетики. Также под санкции попали 116 юридических и физических лиц.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия расширила список представителей Евросоюза, которым запрещен въезд в страну. Это стало ответом на 14-й пакет антироссийских санкций. Об этом рассказали в МИД РФ.  «Пытается оказать давление на Россию через односторонние ограничительные меры. 24 июня страны ЕС приняли очередной 14-й санкционный „пакет“<...> В ответ на эти недружественные шаги российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым <...> запрещен въезд в РФ», — говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства. Сообщение опубликовано на сайте МИД РФ. Список ограничений коснулся представителей правоохранительных и других государственных структур ЕС, а также лиц, задействованных в военной поддержке Украины. В список также попали активисты и ученые с агрессивной антироссийской риторикой, а также представители Совета Европы и ПАСЕ, выступающие против России. ЕС 24 июня принял 14-й пакет санкций против России. Он расширяет ограничения в сферах торговли, финансов и энергетики. Также под санкции попали 116 юридических и физических лиц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...