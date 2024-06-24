Россия ответила на санкции ЕС против Москвы

Россия расширила список представителей Евросоюза, которым запрещен въезд в страну. Это стало ответом на 14-й пакет антироссийских санкций. Об этом рассказали в МИД РФ.
«Пытается оказать давление на Россию через односторонние ограничительные меры. 24 июня страны ЕС приняли очередной 14-й санкционный „пакет“<...> В ответ на эти недружественные шаги российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым <...> запрещен въезд в РФ», — говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства. Сообщение опубликовано на сайте МИД РФ.
Список ограничений коснулся представителей правоохранительных и других государственных структур ЕС, а также лиц, задействованных в военной поддержке Украины. В список также попали активисты и ученые с агрессивной антироссийской риторикой, а также представители Совета Европы и ПАСЕ, выступающие против России.
ЕС 24 июня принял 14-й пакет санкций против России. Он расширяет ограничения в сферах торговли, финансов и энергетики. Также под санкции попали 116 юридических и физических лиц.
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