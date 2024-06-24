Евросоюз принял 14-й пакет санкций против России: что в него вошло

Евросоюз подписал новый 14-й пакет санкций против России

24 июня 2024 в 13:10 Размер текста - 17 +

Евросоюз ввел 14-й пакет антироссийских санкций Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Евросоюзе 24 июня приняли 14-й пакет санкций, который направлен против России. В него вошли ограничения в сферах торговли, финансов и энергетики. Также ограничения наложены дополнительно на 116 юридических и физических лиц. Что еще вошло в новый санкционный пакет — в материале URA.RU. Энергетика Евросоюз вводит запрет на услуги по перегрузке российского сжиженного природного газа (СПГ) на территории ЕС, если это связано с дальнейшей перевалкой в третьи страны. Запрет распространяется как на операции перегрузки с судна на судно, так и с судна на берег. Европейская комиссия будет контролировать исполнение новых ограничений и, при необходимости, предложит меры для минимизации негативных последствий. Страны Европы продолжат закупать российский СПГ, но запретит его реэкспорт. Также Евросоюз также ввел запрет на инвестиции, поставку товаров, технологий и услуг для завершения таких проектов СПГ, как «Арктик СПГ-2» и «Мурманск СПГ». Кроме того, введены ограничения на импорт российского СПГ через европейские терминалы, которые не интегрированы в систему природного газа Европы. Фото: Илья Московец © URA.RU Защита от обхода санкций Евросоюз требует от материнских компаний в странах-участницах союза обеспечить, чтобы их дочерние компании в третьих государствах не участвовали в действиях, которые могут привести к обходу санкций. Также для предотвращения реэкспорта военных товаров, которые могут быть использованы Россией, ЕС вводит требование к операторам, продающим такие товары третьим странам, о внедрении механизмов должной осмотрительности. Европа также обязывает операторов, передающих промышленное ноу-хау третьим странам, включать в контракты положения. Они должны гарантировать невозможность использования этого знания для производства товаров, направляемых в Россию. Финансирование и транзакции Совет ЕС решил запретить европейским организациям, действующим за пределами России, использование «Системы передачи финансовых сообщений» (СПФС), которая была разработана Банком России. Европейским операторам также будет запрещено осуществлять транзакции через СПФС с лицами, указанными в санкционных списках бирж, за пределами России. Кроме того, Евросоюз вводит запрет на транзакции с кредитно-финансовыми учреждениями и поставщиками криптоактивов, расположенными за пределами ЕС, если эти организации участвуют в операциях, поддерживающих оборонно-промышленный комплекс РФ. Это включает экспорт, поставку, продажу, передачу или транспортировку в Россию товаров и технологий двойного назначения, товаров для ведения боевых действий, огнестрельного оружия и боеприпасов. Помимо прочего, Совет стран-участниц союза принял решение запретить политическим партиям, фондам, неправительственным организациям, аналитическим центрам и поставщикам медиауслуг в ЕС принимать финансирование от российского государства и связанных с ним структур. Целью новых мер является защита демократических основ Евросоюза. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Запрет на судоходство, полеты и передвижение на машинах Судоходство Евросоюз принял меры против конкретных российских судов, которые участвуют в конфликте на Украине. На эти средства передвижения теперь распространяется запрет на доступ к портам ЕС и на предоставление услуг. Санкции могут быть наложены по различным причинам, включая перевозку военной техники, украденного украинского зерна или поддержку энергетического сектора РФ. Санкции также направлены против танкеров, входящих в так называемый «темный флот» президента РФ Владимира Путина. Они используют судоходные практики для обхода ограничений ЕС и Коалиции по ограничению цен. На сегодняшний день санкции затронули 27 судов. Авиаполеты Кроме того, Евросоюз расширил запрет на полеты в своем воздушном пространстве. Теперь он будет применяться ко всем воздушным судам, используемым для нерегулярных рейсов, если российское физическое или юридическое лицо может определить место или время их взлета или посадки. Это касается, например, частных полетов на отдых или деловые встречи по заказу РФ. Операторы обязаны предоставлять информацию о таких рейсах по запросу компетентных национальных органов государств-членов союза. Наземная перевозка грузов ЕС также ужесточил запрет на перевозку грузов автомобильным транспортом по территории стран-членов. В запрете охватываются операторы ЕС, 25% и более которых принадлежит физическому или юридическому лицу в РФ. Импортно-экспортный контроль В 14-м пакете также запрещен импорт гелия из России и экспорт в РФ марганцевых руд, определенных видов пластика, редкоземельных элементов и электронных компонентов. Совет Евросоюза включил 61 новую организацию в список тех, кто поддерживает Россию в конфликте на Украине. Эти компании теперь подпадают под более строгие экспортные ограничения, особенно в отношении товаров и технологий двойного назначения, а также технологий, способствующих улучшению российского оборонного. Некоторые из этих организаций находятся в третьих странах, включая Китай, Казахстан, Кыргызстан, Турцию и ОАЭ. Они участвуют в обходе торговых санкций и закупке компонентов для беспилотников, и предоставлении поддержки ВС РФ. Также новые санкции ЕС включают расширение списка запрещенных товаров, добавляя определенные станки и «вездеходы». Они якобы могут быть использованы для улучшения сектора обороны и безопасности РФ. Евросоюз также наложил дополнительные ограничения на экспорт товаров, включая химические продукты, марганцевые руды, редкоземельные элементы, пластмассы, экскаваторную технику, мониторы и электрооборудование. Также введены новые ограничения на импорт гелия из России. В свою очередь, Лихтенштейн присоединился к списку стран-партнеров ЕС, применяющих аналогичные ограничительные меры на импорт чугуна и стали из России. Также государство применяет и другие меры контроля импорта, эквивалентные действующим в ЕС. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Защита компаний ЕС и их ответственность Компании ЕС должны обеспечить, чтобы их дочерние предприятия в третьих странах не нарушали санкции против РФ. ЕС также поддержит европейские компании в исках по компенсации ущерба от ответных действий РФ. Другие санкции В новом пакете санкций Евросоюз ограничивает возможность регистрации в своих странах-участницах определенных прав интеллектуальной собственности для российских граждан и компаний. ЕС также запретил покупку, импорт, перевод или экспорт культурных ценностей Украины, включая предметы археологического, исторического, культурного, редкого научного или религиозного значения. Это будет осуществляться, если есть основания для подозрений в их незаконном вывозе из Киева. С февраля 2022 года Евросоюз ввел 13 пакетов санкций против России, которые коснулись 1725 физических лиц и 420 организаций. Ограничения предусматривают запрет на предоставление средств фигурантам списков, а также ограничения на поездки. Власти России утверждают, что страна способна противостоять санкционному давлению Запада. В Москве выражали мнение о неэффективности антироссийских запретов и указывали на негативные последствия для мировой экономики. Владимир Путин заявлял, что политика западных стран направлена на ухудшение жизни миллионов людей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Евросоюзе 24 июня приняли 14-й пакет санкций, который направлен против России. В него вошли ограничения в сферах торговли, финансов и энергетики. Также ограничения наложены дополнительно на 116 юридических и физических лиц. Что еще вошло в новый санкционный пакет — в материале URA.RU. Евросоюз вводит запрет на услуги по перегрузке российского сжиженного природного газа (СПГ) на территории ЕС, если это связано с дальнейшей перевалкой в третьи страны. Запрет распространяется как на операции перегрузки с судна на судно, так и с судна на берег. Европейская комиссия будет контролировать исполнение новых ограничений и, при необходимости, предложит меры для минимизации негативных последствий. Страны Европы продолжат закупать российский СПГ, но запретит его реэкспорт. Также Евросоюз также ввел запрет на инвестиции, поставку товаров, технологий и услуг для завершения таких проектов СПГ, как «Арктик СПГ-2» и «Мурманск СПГ». Кроме того, введены ограничения на импорт российского СПГ через европейские терминалы, которые не интегрированы в систему природного газа Европы. Евросоюз требует от материнских компаний в странах-участницах союза обеспечить, чтобы их дочерние компании в третьих государствах не участвовали в действиях, которые могут привести к обходу санкций. Также для предотвращения реэкспорта военных товаров, которые могут быть использованы Россией, ЕС вводит требование к операторам, продающим такие товары третьим странам, о внедрении механизмов должной осмотрительности. Европа также обязывает операторов, передающих промышленное ноу-хау третьим странам, включать в контракты положения. Они должны гарантировать невозможность использования этого знания для производства товаров, направляемых в Россию. Совет ЕС решил запретить европейским организациям, действующим за пределами России, использование «Системы передачи финансовых сообщений» (СПФС), которая была разработана Банком России. Европейским операторам также будет запрещено осуществлять транзакции через СПФС с лицами, указанными в санкционных списках бирж, за пределами России. Кроме того, Евросоюз вводит запрет на транзакции с кредитно-финансовыми учреждениями и поставщиками криптоактивов, расположенными за пределами ЕС, если эти организации участвуют в операциях, поддерживающих оборонно-промышленный комплекс РФ. Это включает экспорт, поставку, продажу, передачу или транспортировку в Россию товаров и технологий двойного назначения, товаров для ведения боевых действий, огнестрельного оружия и боеприпасов. Помимо прочего, Совет стран-участниц союза принял решение запретить политическим партиям, фондам, неправительственным организациям, аналитическим центрам и поставщикам медиауслуг в ЕС принимать финансирование от российского государства и связанных с ним структур. Целью новых мер является защита демократических основ Евросоюза. Евросоюз принял меры против конкретных российских судов, которые участвуют в конфликте на Украине. На эти средства передвижения теперь распространяется запрет на доступ к портам ЕС и на предоставление услуг. Санкции могут быть наложены по различным причинам, включая перевозку военной техники, украденного украинского зерна или поддержку энергетического сектора РФ. Санкции также направлены против танкеров, входящих в так называемый «темный флот» президента РФ Владимира Путина. Они используют судоходные практики для обхода ограничений ЕС и Коалиции по ограничению цен. На сегодняшний день санкции затронули 27 судов. Кроме того, Евросоюз расширил запрет на полеты в своем воздушном пространстве. Теперь он будет применяться ко всем воздушным судам, используемым для нерегулярных рейсов, если российское физическое или юридическое лицо может определить место или время их взлета или посадки. Это касается, например, частных полетов на отдых или деловые встречи по заказу РФ. Операторы обязаны предоставлять информацию о таких рейсах по запросу компетентных национальных органов государств-членов союза. ЕС также ужесточил запрет на перевозку грузов автомобильным транспортом по территории стран-членов. В запрете охватываются операторы ЕС, 25% и более которых принадлежит физическому или юридическому лицу в РФ. В 14-м пакете также запрещен импорт гелия из России и экспорт в РФ марганцевых руд, определенных видов пластика, редкоземельных элементов и электронных компонентов. Совет Евросоюза включил 61 новую организацию в список тех, кто поддерживает Россию в конфликте на Украине. Эти компании теперь подпадают под более строгие экспортные ограничения, особенно в отношении товаров и технологий двойного назначения, а также технологий, способствующих улучшению российского оборонного. Некоторые из этих организаций находятся в третьих странах, включая Китай, Казахстан, Кыргызстан, Турцию и ОАЭ. Они участвуют в обходе торговых санкций и закупке компонентов для беспилотников, и предоставлении поддержки ВС РФ. Также новые санкции ЕС включают расширение списка запрещенных товаров, добавляя определенные станки и «вездеходы». Они якобы могут быть использованы для улучшения сектора обороны и безопасности РФ. Евросоюз также наложил дополнительные ограничения на экспорт товаров, включая химические продукты, марганцевые руды, редкоземельные элементы, пластмассы, экскаваторную технику, мониторы и электрооборудование. Также введены новые ограничения на импорт гелия из России. В свою очередь, Лихтенштейн присоединился к списку стран-партнеров ЕС, применяющих аналогичные ограничительные меры на импорт чугуна и стали из России. Также государство применяет и другие меры контроля импорта, эквивалентные действующим в ЕС. Компании ЕС должны обеспечить, чтобы их дочерние предприятия в третьих странах не нарушали санкции против РФ. ЕС также поддержит европейские компании в исках по компенсации ущерба от ответных действий РФ. В новом пакете санкций Евросоюз ограничивает возможность регистрации в своих странах-участницах определенных прав интеллектуальной собственности для российских граждан и компаний. ЕС также запретил покупку, импорт, перевод или экспорт культурных ценностей Украины, включая предметы археологического, исторического, культурного, редкого научного или религиозного значения. Это будет осуществляться, если есть основания для подозрений в их незаконном вывозе из Киева. С февраля 2022 года Евросоюз ввел 13 пакетов санкций против России, которые коснулись 1725 физических лиц и 420 организаций. Ограничения предусматривают запрет на предоставление средств фигурантам списков, а также ограничения на поездки. Власти России утверждают, что страна способна противостоять санкционному давлению Запада. В Москве выражали мнение о неэффективности антироссийских запретов и указывали на негативные последствия для мировой экономики. Владимир Путин заявлял, что политика западных стран направлена на ухудшение жизни миллионов людей.