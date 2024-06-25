Володин анонсировал обсуждение индексаций пенсий работающим в Госдуме

Володин: индексацию пенсий работающим пенсионерам в ГД обсудят 25 июня
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День города. Курган, пенсионеры, супружеская пара
Индексация пенсий работающим пенсионерам затронет почти восемь миллионов человек Фото:

Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам 25 июня. Это анонсировал спикер Вячеслав Володин, подчеркнув, что инициатива затронет 7,87 млн человек.

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«Сегодня рассмотрим в первом чтении законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. С 1 февраля 2025 года ежегодно пенсии будут повышаться не только тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, но и тем, кто продолжает работать», — написал Володин в Telegram.

Спикер Госдумы подчеркнул, что в бюджете есть средства для индексации выплат. Это позволит вернуть в экономику опытные кадры, повысит производительность труда, заключил Володин.

Индексация пенсий для работающих пенсионеров была прекращена в 2016 году в соответствии с законом, подписанным президентом Владимиром Путиным в декабре 2015 года. Это решение было принято на фоне экономических трудностей, вызванных падением цен на нефть и снижением ВВП. С предложением вернуть индексацию выплат выступил Путин в начале июня.

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Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам 25 июня. Это анонсировал спикер Вячеслав Володин, подчеркнув, что инициатива затронет 7,87 млн человек. «Сегодня рассмотрим в первом чтении законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. С 1 февраля 2025 года ежегодно пенсии будут повышаться не только тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, но и тем, кто продолжает работать», — написал Володин в Telegram. Спикер Госдумы подчеркнул, что в бюджете есть средства для индексации выплат. Это позволит вернуть в экономику опытные кадры, повысит производительность труда, заключил Володин. Индексация пенсий для работающих пенсионеров была прекращена в 2016 году в соответствии с законом, подписанным президентом Владимиром Путиным в декабре 2015 года. Это решение было принято на фоне экономических трудностей, вызванных падением цен на нефть и снижением ВВП. С предложением вернуть индексацию выплат выступил Путин в начале июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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