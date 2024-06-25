Володин анонсировал обсуждение индексаций пенсий работающим в Госдуме

Володин: индексацию пенсий работающим пенсионерам в ГД обсудят 25 июня

25 июня 2024 в 10:09 Размер текста - 17 +

Индексация пенсий работающим пенсионерам затронет почти восемь миллионов человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам 25 июня. Это анонсировал спикер Вячеслав Володин, подчеркнув, что инициатива затронет 7,87 млн человек. Новость по теме Индексация работающим пенсионерам с 2025 года: что важно знать «Сегодня рассмотрим в первом чтении законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. С 1 февраля 2025 года ежегодно пенсии будут повышаться не только тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, но и тем, кто продолжает работать», — написал Володин в Telegram . Спикер Госдумы подчеркнул, что в бюджете есть средства для индексации выплат. Это позволит вернуть в экономику опытные кадры, повысит производительность труда, заключил Володин. Индексация пенсий для работающих пенсионеров была прекращена в 2016 году в соответствии с законом, подписанным президентом Владимиром Путиным в декабре 2015 года. Это решение было принято на фоне экономических трудностей, вызванных падением цен на нефть и снижением ВВП. С предложением вернуть индексацию выплат выступил Путин в начале июня. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам 25 июня. Это анонсировал спикер Вячеслав Володин, подчеркнув, что инициатива затронет 7,87 млн человек. «Сегодня рассмотрим в первом чтении законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. С 1 февраля 2025 года ежегодно пенсии будут повышаться не только тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, но и тем, кто продолжает работать», — написал Володин в Telegram. Спикер Госдумы подчеркнул, что в бюджете есть средства для индексации выплат. Это позволит вернуть в экономику опытные кадры, повысит производительность труда, заключил Володин. Индексация пенсий для работающих пенсионеров была прекращена в 2016 году в соответствии с законом, подписанным президентом Владимиром Путиным в декабре 2015 года. Это решение было принято на фоне экономических трудностей, вызванных падением цен на нефть и снижением ВВП. С предложением вернуть индексацию выплат выступил Путин в начале июня.