Индексация работающим пенсионерам с 2025 года: что важно знать

Работающим пенсионерам не возместят выплаты за время приостановки индексации

21 июня 2024 в 02:16 Размер текста - 17 +

Пенсии с 2025 года будут индексировать два раза в год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Государственную Думу РФ был внесен законопроект о возобновлении индексации пенсий для работающих пенсионеров, начиная с февраля 2025 года. Закон позволит улучшить благосостояние почти восьми миллионов человек. Как власти будут индексировать пенсии тех, кто вышел на заслуженный отдых, но продолжает трудиться, — в материале URA.RU. В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам В Госдуму РФ был внесен законопроект, предусматривающий возобновление индексации пенсий для работающих пенсионеров, начиная с февраля 2025 года. Однако в документе не предусмотрены компенсации за период, когда индексация была приостановлена с 2016 года. Согласно поправкам в закон «О страховых пенсиях», работающие пенсионеры будут получать пенсию в размере, рассчитанном на 31 декабря 2024 года, без учета недополученных ими средств за время приостановки индексации. Теперь законодатели предлагают возобновить эту социальную гарантию, учитывая, что многие пенсионеры вынуждены продолжать трудовую деятельность из-за недостаточного размера пенсионных выплат. Когда была приостановлена индексация Индексация пенсий для работающих пенсионеров была прекращена в 2016 году в соответствии с законом, подписанным президентом Владимиром Путиным в декабре 2015 года. Это решение было принято на фоне экономических трудностей, вызванных падением цен на нефть и снижением ВВП, сообщает РБК. Тогда премьер-министр Дмитрий Медведев аргументировал это тем, что если люди находят силы для работы, то «не нужны небольшие суммы», которые дает индексация. В результате этого решения в 2016 году численность работающих пенсионеров сократилась сразу на 35%, или более чем на 5 млн человек (данные Росстата). Вопрос о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам поднимался неоднократно. В 2022 году в Пенсионном фонде (ныне — Социальный фонд) подсчитали, что возобновление такой индексации потребовало бы от бюджета до 500 млрд рублей в том году с учетом доиндексации за все прошлые периоды. В Пенсионном фонде отмечали, что у работающих пенсионеров есть зарплата, поэтому сам факт получения ими пенсий является своего рода льготой. Минфин в 2023 году также счел несостоятельной идею индексировать пенсии работающим пенсионерам, даже если индексация будет выборочной и охватит представителей отдельных профессий. Почему индексацию планируют возобновить Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) объявил о планах возобновить индексацию пенсий работающих пенсионеров, приостановленную в 2016 году. Он попросил партию «Единая Россия» совместно с правительством принять соответствующий законопроект в текущую сессию Госдумы, пишет РБК. «Предлагаю со следующего года возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам. С 1 февраля 2025 года и далее ежегодно пенсии будут повышаться не только тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, но и тем, кто продолжает работать», — заявил Путин на ПМЭФ. Решение возобновить индексацию пенсий для работающих пенсионеров эксперты РБК считают своевременным и правильным. По словам замдиректора Института социальной политики НИУ ВШЭ Оксаны Синявской, все эти годы отсутствие индексации вынуждало работающих пенсионеров увольняться и переоформляться, чтобы вернуться на работу с увеличенной пенсией. Кроме того, это решение может помочь удержать и вернуть на рынок труда лиц старших возрастов в условиях острого дефицита кадров, отмечает эксперт. По ее словам, фискальные мотивы экономии средств на выплату пенсий теперь уступают аргументам, связанным с потребностями рынка труда. Сколько раз в год будет проводиться индексация пенсий Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что с 2025 года пенсии в России будут индексироваться дважды в год — как для работающих, так и для неработающих пенсионеров. С будущего года повышение страховых пенсий будет проводиться дважды: индексация с 1 февраля 2025 года и индексация стоимости индивидуального пенсионного коэффициента с 1 апреля 2025 года, отметил министр. Котяков пояснил, что в 2024 году завершается переходный период, в течение которого пенсии индексировались ежегодно с 1 января на уровень фактической инфляции не менее чем на тысячу рублей. Новое решение позволит более оперативно реагировать на изменения уровня инфляции и обеспечивать своевременную индексацию пенсионных выплат. Кому будут индексировать пенсии в 2025 году Депутат Государственной Думы РФ Андрей Исаев сообщил, что работающим пенсионерам в России будут начислять выплаты с учетом того размера пенсии, который они бы получали, если бы учитывались все индексации с 2016 года. По словам Исаева, выплаты работающим пенсионерам будут рассчитываться, исходя из потенциального размера пенсии, которую человек получал бы с учетом всех индексаций за последние 8 лет. Он пояснил, что недополученная за это время сумма не пропадет, а будет восстановлена, когда пенсионер перестанет работать. При этом Исаев уточнил, что пенсия будет индексироваться одинаково как для работающих, так и для неработающих пенсионеров. Таким образом, возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года будет происходить с учетом всех повышений, которые они недополучали с 2016 года. Это позволит компенсировать им потери от прежнего решения об отмене индексации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Государственную Думу РФ был внесен законопроект о возобновлении индексации пенсий для работающих пенсионеров, начиная с февраля 2025 года. Закон позволит улучшить благосостояние почти восьми миллионов человек. Как власти будут индексировать пенсии тех, кто вышел на заслуженный отдых, но продолжает трудиться, — в материале URA.RU. В Госдуму РФ был внесен законопроект, предусматривающий возобновление индексации пенсий для работающих пенсионеров, начиная с февраля 2025 года. Однако в документе не предусмотрены компенсации за период, когда индексация была приостановлена с 2016 года. Согласно поправкам в закон «О страховых пенсиях», работающие пенсионеры будут получать пенсию в размере, рассчитанном на 31 декабря 2024 года, без учета недополученных ими средств за время приостановки индексации. Теперь законодатели предлагают возобновить эту социальную гарантию, учитывая, что многие пенсионеры вынуждены продолжать трудовую деятельность из-за недостаточного размера пенсионных выплат. Индексация пенсий для работающих пенсионеров была прекращена в 2016 году в соответствии с законом, подписанным президентом Владимиром Путиным в декабре 2015 года. Это решение было принято на фоне экономических трудностей, вызванных падением цен на нефть и снижением ВВП, сообщает РБК. Тогда премьер-министр Дмитрий Медведев аргументировал это тем, что если люди находят силы для работы, то «не нужны небольшие суммы», которые дает индексация. В результате этого решения в 2016 году численность работающих пенсионеров сократилась сразу на 35%, или более чем на 5 млн человек (данные Росстата). Вопрос о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам поднимался неоднократно. В 2022 году в Пенсионном фонде (ныне — Социальный фонд) подсчитали, что возобновление такой индексации потребовало бы от бюджета до 500 млрд рублей в том году с учетом доиндексации за все прошлые периоды. В Пенсионном фонде отмечали, что у работающих пенсионеров есть зарплата, поэтому сам факт получения ими пенсий является своего рода льготой. Минфин в 2023 году также счел несостоятельной идею индексировать пенсии работающим пенсионерам, даже если индексация будет выборочной и охватит представителей отдельных профессий. Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) объявил о планах возобновить индексацию пенсий работающих пенсионеров, приостановленную в 2016 году. Он попросил партию «Единая Россия» совместно с правительством принять соответствующий законопроект в текущую сессию Госдумы, пишет РБК. «Предлагаю со следующего года возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам. С 1 февраля 2025 года и далее ежегодно пенсии будут повышаться не только тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, но и тем, кто продолжает работать», — заявил Путин на ПМЭФ. Решение возобновить индексацию пенсий для работающих пенсионеров эксперты РБК считают своевременным и правильным. По словам замдиректора Института социальной политики НИУ ВШЭ Оксаны Синявской, все эти годы отсутствие индексации вынуждало работающих пенсионеров увольняться и переоформляться, чтобы вернуться на работу с увеличенной пенсией. Кроме того, это решение может помочь удержать и вернуть на рынок труда лиц старших возрастов в условиях острого дефицита кадров, отмечает эксперт. По ее словам, фискальные мотивы экономии средств на выплату пенсий теперь уступают аргументам, связанным с потребностями рынка труда. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что с 2025 года пенсии в России будут индексироваться дважды в год — как для работающих, так и для неработающих пенсионеров. С будущего года повышение страховых пенсий будет проводиться дважды: индексация с 1 февраля 2025 года и индексация стоимости индивидуального пенсионного коэффициента с 1 апреля 2025 года, отметил министр. Котяков пояснил, что в 2024 году завершается переходный период, в течение которого пенсии индексировались ежегодно с 1 января на уровень фактической инфляции не менее чем на тысячу рублей. Новое решение позволит более оперативно реагировать на изменения уровня инфляции и обеспечивать своевременную индексацию пенсионных выплат. Депутат Государственной Думы РФ Андрей Исаев сообщил, что работающим пенсионерам в России будут начислять выплаты с учетом того размера пенсии, который они бы получали, если бы учитывались все индексации с 2016 года. По словам Исаева, выплаты работающим пенсионерам будут рассчитываться, исходя из потенциального размера пенсии, которую человек получал бы с учетом всех индексаций за последние 8 лет. Он пояснил, что недополученная за это время сумма не пропадет, а будет восстановлена, когда пенсионер перестанет работать. При этом Исаев уточнил, что пенсия будет индексироваться одинаково как для работающих, так и для неработающих пенсионеров. Таким образом, возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года будет происходить с учетом всех повышений, которые они недополучали с 2016 года. Это позволит компенсировать им потери от прежнего решения об отмене индексации.