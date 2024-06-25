Путин: мирный план России по Украине реально способен завершить конфликт

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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
Запад не хочет вникнуть в суть мирных переговоров, заявил Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Инициатива России по Украине способна завершить конфликт, однако на Западе даже не захотели вникнуть в ее суть. Заявление президента РФ Владимира Путина процитировал его помощник Юрий Ушаков.

«Выдвинутая Россией мирная инициатива способна остановить конфликт на Украине и перевести его разрешение в дипломатическое русло. <…> Но многие политики на Западе даже не захотели вникнуть в их суть», — процитировал Ушаков Путина на форуме «Примаковские чтения».

Ранее российский лидер предложил Киеву вывести войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказаться от вступления в НАТО для урегулирования конфликта. Украина отказалась от предложения. Позже глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что следующие условия Путина по миру будут жестче.

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Инициатива России по Украине способна завершить конфликт, однако на Западе даже не захотели вникнуть в ее суть. Заявление президента РФ Владимира Путина процитировал его помощник Юрий Ушаков. «Выдвинутая Россией мирная инициатива способна остановить конфликт на Украине и перевести его разрешение в дипломатическое русло. <…> Но многие политики на Западе даже не захотели вникнуть в их суть», — процитировал Ушаков Путина на форуме «Примаковские чтения». Ранее российский лидер предложил Киеву вывести войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказаться от вступления в НАТО для урегулирования конфликта. Украина отказалась от предложения. Позже глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что следующие условия Путина по миру будут жестче.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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