Путин: мирный план России по Украине реально способен завершить конфликт

Инициатива России по Украине способна завершить конфликт, однако на Западе даже не захотели вникнуть в ее суть. Заявление президента РФ Владимира Путина процитировал его помощник Юрий Ушаков.
«Выдвинутая Россией мирная инициатива способна остановить конфликт на Украине и перевести его разрешение в дипломатическое русло. <…> Но многие политики на Западе даже не захотели вникнуть в их суть», — процитировал Ушаков Путина на форуме «Примаковские чтения».
Ранее российский лидер предложил Киеву вывести войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказаться от вступления в НАТО для урегулирования конфликта. Украина отказалась от предложения. Позже глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что следующие условия Путина по миру будут жестче.
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