Путин: мирный план России по Украине реально способен завершить конфликт

25 июня 2024 в 11:26 Размер текста - 17 +

Запад не хочет вникнуть в суть мирных переговоров, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Инициатива России по Украине способна завершить конфликт, однако на Западе даже не захотели вникнуть в ее суть. Заявление президента РФ Владимира Путина процитировал его помощник Юрий Ушаков. «Выдвинутая Россией мирная инициатива способна остановить конфликт на Украине и перевести его разрешение в дипломатическое русло. <…> Но многие политики на Западе даже не захотели вникнуть в их суть», — процитировал Ушаков Путина на форуме «Примаковские чтения». Ранее российский лидер предложил Киеву вывести войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказаться от вступления в НАТО для урегулирования конфликта. Украина отказалась от предложения. Позже глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что следующие условия Путина по миру будут жестче. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Инициатива России по Украине способна завершить конфликт, однако на Западе даже не захотели вникнуть в ее суть. Заявление президента РФ Владимира Путина процитировал его помощник Юрий Ушаков. «Выдвинутая Россией мирная инициатива способна остановить конфликт на Украине и перевести его разрешение в дипломатическое русло. <…> Но многие политики на Западе даже не захотели вникнуть в их суть», — процитировал Ушаков Путина на форуме «Примаковские чтения». Ранее российский лидер предложил Киеву вывести войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказаться от вступления в НАТО для урегулирования конфликта. Украина отказалась от предложения. Позже глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что следующие условия Путина по миру будут жестче.