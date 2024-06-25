Погибшего при теракте дагестанского священника представят к ордену Мужества

25 июня 2024 в 13:35 Размер текста - 17 +

Отца Николая хотят наградить орденом Мужества посмертно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Дербенте и Махачкале прошли теракты, есть погибшие Настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте Николая Котельникова, который погиб при терактах в Дагестане, представят к ордену Мужества. Об этом сообщили местные власти. «В Дагестане погибшего во время теракта священника РПЦ представят к ордену Мужества», — сообщает ТАСС со ссылкой на власти. Котельников, по данным источников, был одной из основных целей боевиков. Двойной теракт произошел в республике Дагестан 23 июня. Погибли 23 человек, в том числе 16 правоохранителей. Погибший Отец Николай 40 лет служил в местной церкви, у него осталась семья и шестеро внуков. Священнослужителя застрелили, когда тот пытался преградить террористам путь в церковь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте Николая Котельникова, который погиб при терактах в Дагестане, представят к ордену Мужества. Об этом сообщили местные власти. «В Дагестане погибшего во время теракта священника РПЦ представят к ордену Мужества», — сообщает ТАСС со ссылкой на власти. Котельников, по данным источников, был одной из основных целей боевиков. Двойной теракт произошел в республике Дагестан 23 июня. Погибли 23 человек, в том числе 16 правоохранителей. Погибший Отец Николай 40 лет служил в местной церкви, у него осталась семья и шестеро внуков. Священнослужителя застрелили, когда тот пытался преградить террористам путь в церковь.