Погибшего при теракте дагестанского священника представят к ордену Мужества

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Похороны Александра Попова. Свердловская область, Полевской, орден мужества, похороны, военные похороны, похороны солдата
Отца Николая хотят наградить орденом Мужества посмертно Фото:
новость из сюжета
В Дербенте и Махачкале прошли теракты, есть погибшие

Настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте Николая Котельникова, который погиб при терактах в Дагестане, представят к ордену Мужества. Об этом сообщили местные власти.

«В Дагестане погибшего во время теракта священника РПЦ представят к ордену Мужества», — сообщает ТАСС со ссылкой на власти. Котельников, по данным источников, был одной из основных целей боевиков.

Двойной теракт произошел в республике Дагестан 23 июня. Погибли 23 человек, в том числе 16 правоохранителей. Погибший Отец Николай 40 лет служил в местной церкви, у него осталась семья и шестеро внуков. Священнослужителя застрелили, когда тот пытался преградить террористам путь в церковь.

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Настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте Николая Котельникова, который погиб при терактах в Дагестане, представят к ордену Мужества. Об этом сообщили местные власти. «В Дагестане погибшего во время теракта священника РПЦ представят к ордену Мужества», — сообщает ТАСС со ссылкой на власти. Котельников, по данным источников, был одной из основных целей боевиков. Двойной теракт произошел в республике Дагестан 23 июня. Погибли 23 человек, в том числе 16 правоохранителей. Погибший Отец Николай 40 лет служил в местной церкви, у него осталась семья и шестеро внуков. Священнослужителя застрелили, когда тот пытался преградить террористам путь в церковь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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