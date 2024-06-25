Погибшего при теракте дагестанского священника представят к ордену Мужества

Настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте Николая Котельникова, который погиб при терактах в Дагестане, представят к ордену Мужества. Об этом сообщили местные власти.
«В Дагестане погибшего во время теракта священника РПЦ представят к ордену Мужества», — сообщает ТАСС со ссылкой на власти. Котельников, по данным источников, был одной из основных целей боевиков.
Двойной теракт произошел в республике Дагестан 23 июня. Погибли 23 человек, в том числе 16 правоохранителей. Погибший Отец Николай 40 лет служил в местной церкви, у него осталась семья и шестеро внуков. Священнослужителя застрелили, когда тот пытался преградить террористам путь в церковь.
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