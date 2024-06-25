В Кургане перекрывают перекресток Ленина — Маркса в центре города

25 июня 2024 в 15:50 Размер текста - 17 +

В Кургане временно закроют перекресток в центре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Кургане в центре города перекресток улиц Ленина и К. Маркса будет перекрыт для транспорта на две недели. Коммунальные службы «Водного Союза» приступают к ликвидации аварии на водопроводной магистрали, диаметр которой составляет 500 миллиметров, сообщает пресс-служба компании. «Запрет на проезд по перекрестку будет действовать до вечера 8 июля 2024 года. Просим водителей заранее продумывать варианты объезда ремонтируемой территории», — говорится в сообщении «Водного союза». URA.RU ранее писало, что власти Кургана с начала года занимаются ремонтом дорог по городу. Из-за этого несколько участков оказались полностью закрыты для движения, еще парочка — перекрыты частично. Подробнее об этом — материале агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане в центре города перекресток улиц Ленина и К. Маркса будет перекрыт для транспорта на две недели. Коммунальные службы «Водного Союза» приступают к ликвидации аварии на водопроводной магистрали, диаметр которой составляет 500 миллиметров, сообщает пресс-служба компании. «Запрет на проезд по перекрестку будет действовать до вечера 8 июля 2024 года. Просим водителей заранее продумывать варианты объезда ремонтируемой территории», — говорится в сообщении «Водного союза». URA.RU ранее писало, что власти Кургана с начала года занимаются ремонтом дорог по городу. Из-за этого несколько участков оказались полностью закрыты для движения, еще парочка — перекрыты частично. Подробнее об этом — материале агентства.