В Кургане перекрывают перекресток Ленина — Маркса в центре города

В Кургане в центре города перекресток улиц Ленина и К. Маркса будет перекрыт для транспорта на две недели. Коммунальные службы «Водного Союза» приступают к ликвидации аварии на водопроводной магистрали, диаметр которой составляет 500 миллиметров, сообщает пресс-служба компании.
«Запрет на проезд по перекрестку будет действовать до вечера 8 июля 2024 года. Просим водителей заранее продумывать варианты объезда ремонтируемой территории», — говорится в сообщении «Водного союза».
URA.RU ранее писало, что власти Кургана с начала года занимаются ремонтом дорог по городу. Из-за этого несколько участков оказались полностью закрыты для движения, еще парочка — перекрыты частично. Подробнее об этом — материале агентства.
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В Кургане в центре города перекресток улиц Ленина и К. Маркса будет перекрыт для транспорта на две недели. Коммунальные службы «Водного Союза» приступают к ликвидации аварии на водопроводной магистрали, диаметр которой составляет 500 миллиметров, сообщает пресс-служба компании. «Запрет на проезд по перекрестку будет действовать до вечера 8 июля 2024 года. Просим водителей заранее продумывать варианты объезда ремонтируемой территории», — говорится в сообщении «Водного союза». URA.RU ранее писало, что власти Кургана с начала года занимаются ремонтом дорог по городу. Из-за этого несколько участков оказались полностью закрыты для движения, еще парочка — перекрыты частично. Подробнее об этом — материале агентства.