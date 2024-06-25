На Ямале открыли чумовую мастерскую

В Сеяхе открылся ненецкий чум-мастерская «Дом умелых рук»

На чум-мастерскую выделили грант 500 тысяч рублей (архивное фото) Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В селе Сеяха (ЯНАО) открыли чум-мастерскую, где будут проводить мастер-классы и занятия по пошиву национальной ненецкой одежды, выделке шкур и приготовлению национальных блюд. Об этом сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

«Общественная организация Ямальского района „ЛЭЕ“ выиграла грант губернатора (500 тысяч рублей), на средства которого реализуют проект „Мел н,уди мя“ (с ненецкого „дом умелых рук“)», — рассказали на портале окружного правительства. Чум-мастерская станет творческим местом притяжения уже состоявшихся мастеров и местом сохранения и укрепления культурных традиций Севера.

Перед презентацией проекта авторы проекта провели анкетирование местных жителей, которое продемонстрировало большую заинтересованность в чум-мастерской. За название «Мел н,уди мя» ямальцы проголосовали на портале «Живем на Севере».