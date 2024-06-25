На Ямале открыли чумовую мастерскую

В Сеяхе открылся ненецкий чум-мастерская «Дом умелых рук»
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Досрочное голосование оленеводов. ЯНАО. Ямал. Салехард, чум, олени, север, оленеводы, тундра, арктика, кмнс, ямал
На чум-мастерскую выделили грант 500 тысяч рублей (архивное фото) Фото:

В селе Сеяха (ЯНАО) открыли чум-мастерскую, где будут проводить мастер-классы и занятия по пошиву национальной ненецкой одежды, выделке шкур и приготовлению национальных блюд. Об этом сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

«Общественная организация Ямальского района „ЛЭЕ“ выиграла грант губернатора (500 тысяч рублей), на средства которого реализуют проект „Мел н,уди мя“ (с ненецкого „дом умелых рук“)», — рассказали на портале окружного правительства. Чум-мастерская станет творческим местом притяжения уже состоявшихся мастеров и местом сохранения и укрепления культурных традиций Севера.

Перед презентацией проекта авторы проекта провели анкетирование местных жителей, которое продемонстрировало большую заинтересованность в чум-мастерской. За название «Мел н,уди мя» ямальцы проголосовали на портале «Живем на Севере».

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В селе Сеяха (ЯНАО) открыли чум-мастерскую, где будут проводить мастер-классы и занятия по пошиву национальной ненецкой одежды, выделке шкур и приготовлению национальных блюд. Об этом сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО. «Общественная организация Ямальского района „ЛЭЕ“ выиграла грант губернатора (500 тысяч рублей), на средства которого реализуют проект „Мел н,уди мя“ (с ненецкого „дом умелых рук“)», — рассказали на портале окружного правительства. Чум-мастерская станет творческим местом притяжения уже состоявшихся мастеров и местом сохранения и укрепления культурных традиций Севера. Перед презентацией проекта авторы проекта провели анкетирование местных жителей, которое продемонстрировало большую заинтересованность в чум-мастерской. За название «Мел н,уди мя» ямальцы проголосовали на портале «Живем на Севере».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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