В поселке Лебяжье Курганской области произошел инцидент со стрельбой. Один из участников конфликта пострадал, вероятно, от рикошета пули. Об этом URA.RU рассказали источники из числа местных жителей. Этот инцидент стал четвертым с начала июня.
«Во время застолья между местными жителями возникла ссора. Один из участников конфликта удалился с места, но вскоре вернулся с оружием», — рассказали курганцы. Они уточнили, что стрелок произвел несколько выстрелов в направлении своего оппонента, вызвав панику среди присутствующих.
По счастливой случайности, никто серьезно не пострадал, хотя у одного из молодых людей оказалась поцарапана нога. По всей вероятности это могло случиться от отрикошетившей пули.
Официальный представитель областного УМВД факт перестрелки подтвердил: «Данный факт зарегистрирован в отделение полиции Лебяжьевское МО МВД России „Макушинский“, сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего».
Этот инцидент стал четвертым с начала июня. До этого полицейские пресекли нарушения закона, когда нетрезвый житель Звериноголовского округа напугал односельчан стрельбой из ружья. Инцидент произошел накануне в селе Отряд Алабуга. Другой стрелок был в селе Пески Юргамышского округа. В Кургане в воздух стрелял мигрант. По всем фактам сотрудники полиции установили причастных.
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