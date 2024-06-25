Курганец после ссоры с товарищем устроил стрельбу по компании. Инсайд

25 июня 2024 в 17:15 Размер текста - 17 +

Курганец устроил стрельбу и ранил человека Фото: Илья Московец © URA.RU В поселке Лебяжье Курганской области произошел инцидент со стрельбой. Один из участников конфликта пострадал, вероятно, от рикошета пули. Об этом URA.RU рассказали источники из числа местных жителей. Этот инцидент стал четвертым с начала июня. «Во время застолья между местными жителями возникла ссора. Один из участников конфликта удалился с места, но вскоре вернулся с оружием», — рассказали курганцы. Они уточнили, что стрелок произвел несколько выстрелов в направлении своего оппонента, вызвав панику среди присутствующих. По счастливой случайности, никто серьезно не пострадал, хотя у одного из молодых людей оказалась поцарапана нога. По всей вероятности это могло случиться от отрикошетившей пули. Официальный представитель областного УМВД факт перестрелки подтвердил: «Данный факт зарегистрирован в отделение полиции Лебяжьевское МО МВД России „Макушинский“, сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего». Этот инцидент стал четвертым с начала июня. До этого полицейские пресекли нарушения закона, когда нетрезвый житель Звериноголовского округа напугал односельчан стрельбой из ружья. Инцидент произошел накануне в селе Отряд Алабуга. Другой стрелок был в селе Пески Юргамышского округа. В Кургане в воздух стрелял мигрант. По всем фактам сотрудники полиции установили причастных. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке Лебяжье Курганской области произошел инцидент со стрельбой. Один из участников конфликта пострадал, вероятно, от рикошета пули. Об этом URA.RU рассказали источники из числа местных жителей. Этот инцидент стал четвертым с начала июня. «Во время застолья между местными жителями возникла ссора. Один из участников конфликта удалился с места, но вскоре вернулся с оружием», — рассказали курганцы. Они уточнили, что стрелок произвел несколько выстрелов в направлении своего оппонента, вызвав панику среди присутствующих. По счастливой случайности, никто серьезно не пострадал, хотя у одного из молодых людей оказалась поцарапана нога. По всей вероятности это могло случиться от отрикошетившей пули. Официальный представитель областного УМВД факт перестрелки подтвердил: «Данный факт зарегистрирован в отделение полиции Лебяжьевское МО МВД России „Макушинский“, сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего». Этот инцидент стал четвертым с начала июня. До этого полицейские пресекли нарушения закона, когда нетрезвый житель Звериноголовского округа напугал односельчан стрельбой из ружья. Инцидент произошел накануне в селе Отряд Алабуга. Другой стрелок был в селе Пески Юргамышского округа. В Кургане в воздух стрелял мигрант. По всем фактам сотрудники полиции установили причастных.