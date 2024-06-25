25 июня 2024

МВД Дагестана опровергло сообщения о стрельбе в Махачкале

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В МВД опровергли перестрелку с полицейскими
В МВД опровергли перестрелку с полицейскими Фото:

Информация о стрельбе в центре Махачкалы не была достоверной, сотрудники полиции проверяли сообщения о вооруженном человеке на территории Университетской площади. Об этом сообщает МВД Дагестана.

«Территорию Университетской площади в Махачкале проверили сотрудники полиции. Нарушений общественного порядка нет», — рассказали в МВД Дагестана, слова ведомства передает РИА Новости.

Ранее в СМИ распространялась информация о перестрелке неизвестных с сотрудниками полиции в Махачкале. Отмечалось, что в городе вводили план «Перехват», однако и эта информация была позднее опровергнута

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Информация о стрельбе в центре Махачкалы не была достоверной, сотрудники полиции проверяли сообщения о вооруженном человеке на территории Университетской площади. Об этом сообщает МВД Дагестана. «Территорию Университетской площади в Махачкале проверили сотрудники полиции. Нарушений общественного порядка нет», — рассказали в МВД Дагестана, слова ведомства передает РИА Новости. Ранее в СМИ распространялась информация о перестрелке неизвестных с сотрудниками полиции в Махачкале. Отмечалось, что в городе вводили план «Перехват», однако и эта информация была позднее опровергнута. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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