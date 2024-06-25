МВД Дагестана опровергло сообщения о стрельбе в Махачкале

Информация о стрельбе в центре Махачкалы не была достоверной, сотрудники полиции проверяли сообщения о вооруженном человеке на территории Университетской площади. Об этом сообщает МВД Дагестана.
«Территорию Университетской площади в Махачкале проверили сотрудники полиции. Нарушений общественного порядка нет», — рассказали в МВД Дагестана, слова ведомства передает РИА Новости.
Ранее в СМИ распространялась информация о перестрелке неизвестных с сотрудниками полиции в Махачкале. Отмечалось, что в городе вводили план «Перехват», однако и эта информация была позднее опровергнута.
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