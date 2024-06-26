Кухарук и свердловский губернатор определили новое направление сотрудничества

Главы ХМАО и Свердловской области определили новые направления сотрудничества
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Кухарук посетил Екатеринбург на форуме "Утро"
Кухарук посетил Екатеринбург на форуме "Утро" Фото:

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук после поездки в Екатеринбург на форум «Утро» и встрече с главой Свердловской области Евгением Куйвашевым заявил, что у регионов есть еще одна линия сотрудничества. В своем telegram-канале он сообщил, что это молодежные и научно-образовательные проекты.

«В продолжение работы в Екатеринбурге провели встречу с губернатором Свердловской области Евгением Владимировичем Куйвашевым. Сошлись во мнении: молодежные, научно-образовательные проекты — еще одна линия для сотрудничества», — поделился Кухарук.

Среди тем обсуждаемых на встрече двух глав регионов и участие Югры в промышленной выставке «Иннопром», которая пройдет в июле в Екатеринбурге. Кухарук отметил, что это важная площадка для региона. Планируется представить промышленный и инвестиционный потенциал региона, индустриальные проекты, возможности особой экономической зоны в Нягани и предложения местного бизнеса, резидентов Технопарка высоких технологий Югры.

Во время визита врио главы ХМАО в Екатеринбург, ему показали кампус УрФУ в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга, где и проходит молодежный форум «Утро», а также Дворец водных видом спорта. Мероприятие стартовало 22 июня и продлится до 28 числа. Ключевая тема этого года — работающая молодежь.

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Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук после поездки в Екатеринбург на форум «Утро» и встрече с главой Свердловской области Евгением Куйвашевым заявил, что у регионов есть еще одна линия сотрудничества. В своем telegram-канале он сообщил, что это молодежные и научно-образовательные проекты. «В продолжение работы в Екатеринбурге провели встречу с губернатором Свердловской области Евгением Владимировичем Куйвашевым. Сошлись во мнении: молодежные, научно-образовательные проекты — еще одна линия для сотрудничества», — поделился Кухарук. Среди тем обсуждаемых на встрече двух глав регионов и участие Югры в промышленной выставке «Иннопром», которая пройдет в июле в Екатеринбурге. Кухарук отметил, что это важная площадка для региона. Планируется представить промышленный и инвестиционный потенциал региона, индустриальные проекты, возможности особой экономической зоны в Нягани и предложения местного бизнеса, резидентов Технопарка высоких технологий Югры. Во время визита врио главы ХМАО в Екатеринбург, ему показали кампус УрФУ в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга, где и проходит молодежный форум «Утро», а также Дворец водных видом спорта. Мероприятие стартовало 22 июня и продлится до 28 числа. Ключевая тема этого года — работающая молодежь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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