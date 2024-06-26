Кухарук и свердловский губернатор определили новое направление сотрудничества

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук после поездки в Екатеринбург на форум «Утро» и встрече с главой Свердловской области Евгением Куйвашевым заявил, что у регионов есть еще одна линия сотрудничества. В своем telegram-канале он сообщил, что это молодежные и научно-образовательные проекты.
«В продолжение работы в Екатеринбурге провели встречу с губернатором Свердловской области Евгением Владимировичем Куйвашевым. Сошлись во мнении: молодежные, научно-образовательные проекты — еще одна линия для сотрудничества», — поделился Кухарук.
Среди тем обсуждаемых на встрече двух глав регионов и участие Югры в промышленной выставке «Иннопром», которая пройдет в июле в Екатеринбурге. Кухарук отметил, что это важная площадка для региона. Планируется представить промышленный и инвестиционный потенциал региона, индустриальные проекты, возможности особой экономической зоны в Нягани и предложения местного бизнеса, резидентов Технопарка высоких технологий Югры.
Во время визита врио главы ХМАО в Екатеринбург, ему показали кампус УрФУ в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга, где и проходит молодежный форум «Утро», а также Дворец водных видом спорта. Мероприятие стартовало 22 июня и продлится до 28 числа. Ключевая тема этого года — работающая молодежь.
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