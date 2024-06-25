25 июня 2024

Суд вынес приговор свердловчанину, убившему мать сожительницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор не вступил в законную силу
Приговор не вступил в законную силу Фото:

Свердловский облсуд назначал Евгению Бакунину, который убил и закопал труп матери своей сожительницы Нуризы Шугаиповой, 13 лет колонии строго режима с последующим ограничением свободы на два года. Об этом рассказали в инстанции.

«Евгений Бакунин признан виновным по пункту „Ж“ части второй статьи 105 УК РФ (умышленное причинение смерти другому лицу, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на два года», — следует из сообщения. Мужчина признал свою вину в полном объеме.

Убийство произошло в сентябре 2023 года. По версии следствия, Шугаипова и Бакунин задушили женщину пищевой пленкой, потому что она якобы мешала их семейному счастью. Затем они вывезли тело в лес и закопали. После этого Шугаипова пришла в полицию и заявила о пропаже матери. Оба фигуранта проходили экспертизы на вменяемость. Шугаипову признали невменяемой 28 мая, у нее есть двое детей, которых впоследствии забрали в детский дом.

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Свердловский облсуд назначал Евгению Бакунину, который убил и закопал труп матери своей сожительницы Нуризы Шугаиповой, 13 лет колонии строго режима с последующим ограничением свободы на два года. Об этом рассказали в инстанции. «Евгений Бакунин признан виновным по пункту „Ж“ части второй статьи 105 УК РФ (умышленное причинение смерти другому лицу, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на два года», — следует из сообщения. Мужчина признал свою вину в полном объеме. Убийство произошло в сентябре 2023 года. По версии следствия, Шугаипова и Бакунин задушили женщину пищевой пленкой, потому что она якобы мешала их семейному счастью. Затем они вывезли тело в лес и закопали. После этого Шугаипова пришла в полицию и заявила о пропаже матери. Оба фигуранта проходили экспертизы на вменяемость. Шугаипову признали невменяемой 28 мая, у нее есть двое детей, которых впоследствии забрали в детский дом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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